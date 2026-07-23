Bomberos holandeses se entrenan en Catalunya para combatir incendios extremos: "Aquí aprendemos a afrontar lo que nos viene"

Un grupo de 23 bomberos neerlandeses avanza con herramientas manuales por el perímetro de un incendio forestal ya controlado, en Pontils (la Conca de Barberà). "El calor es sofocante", admite uno de ellos, quien asegura que en Catalunya el volumen de trabajo es "incomparable" con el habitual en Países Bajos.

El escuadrón, que el día antes ha estado rematando puntos calientes del fuego de Sentmenat (Vallès Occidental), se dedica a abrir una franja sin vegetación alrededor de las zonas quemadas y a evitar que una brasa oculta reactive el incendio y lo devuelva al bosque.

Uno de los bomberos holandeses, en Pontils. / Zowy Voeten / EPC

La presencia del grupo se entiende a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Después de que Catalunya solicitara a Europa ayuda preventiva ante la previsión de un verano complicado, el grupo ha llegado para integrarse en las labores de los bomberos y, de paso, llevarse una experiencia sobre el abordaje a un tipo de fuegos frecuentes en el Mediterráneo y que cada vez será más común en su país. En 10 días, este equipo se marchará y llegará un segundo conjunto de 21 profesionales holandeses.

Intervención directa

"Están aquí para intervenir en incendios activos y trabajos de remate como este", explica Martí Rosell, el subinspector de Bombers que coordina el operativo. Aun así, su especialidad, como se evidencia esta semana, son las herramientas manuales, uno de los elementos de una estrategia que Catalunya combina medios aéreos, las líneas de agua, la maquinaria pesada y fuego técnico.

Dos de los operativos de países bajos. / Zowy Voeten / EPC

"Su colaboración permite liberar camiones y mangueras para atender nuevos avisos", sostiene Rosell. Brian Verhoeven, uno de los bomberos desplazados, asegura que, además de apoyar, su 'stage' funciona como una especie de "escuela". "En Países Bajos, los fuegos suelen ser menos extensos y los controlamos con camiones y helicópteros", explica.

Nuevos incendios

Pero este escenario empieza a cambiar. "A finales de abril, sufrimos el peor episodio de incendios forestales que se recuerda en nuestro país: uno de los fuegos avanzó a alta velocidad, generando focos secundarios y con un comportamiento desconocido hasta ahora para nosotros", rememora Verhoeven.

Trabajos manuales para rematar un incendio ya controlado, en Pontils. / Zowy Voeten / EPC

"Pese a que el relieve, aquí, no tiene nada que ver con el de nuestra tierra, donde el paisaje es totalemente plano, estamos observando fuegos de intensidad cada vez más potentes", advierte el bombero neerlandés. "Además, lo que sí podemos aplicar a nuestro día a día son las técnicas de análisis del incendio y la forma de coordinar el trabajo", añade.

Para Verhoeven, la principal enseñanza del modelo catalán es la capacidad de "pensar por adelantado" en el espacio y en el tiempo: "Antes de actuar, los equipos se plantean cuatro preguntas: qué quiere hacer el fuego, qué puede llegar a hacer, qué quieren hacer los bomberos para frenarlo y qué pueden hacer realmente con los medios disponibles".

Simbiosis

Este modelo avanzado, "pionero en Europa", es clave en la simbiosis del despliegue de operativos holandeses. Mientras Catalunya recibe profesionales capaces de apoyar, los bomberos procedentes de Países Bajos pueden enfrentarse a situaciones que difícilmente se podrían reproducir en entrenamientos: "Trabajan con calor, pendientes pronunciadas y jornadas prolongadas, en incendios reales".

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Parte del escuadrón, esta semana, en Pontils. / Zowy Voeten / EPC

La experiencia no es nueva. El año pasado, varios equipos de los Países Bajos participaron en incendios de Galicia y también trataron de promover en su país, donde lo habitual son incendios urbanos de edificios o de campos de cultivos, las técnicas aprendidas, para estar listos ante un escenario futuro, acelerado por el cambio climático, que expande por el norte de Europa los grandes incendios de la Mediterránea.