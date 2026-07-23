Batalla campal en pleno vuelo: el avión regresó a Canarias tras solo 30 minutos de trayecto

El vuelo apenas llevaba 30 minutos en el aire cuando el comandante tomó una decisión poco habitual: dar media vuelta y regresar de inmediato a Tenerife. Una pelea multitudinaria entre alrededor de diez pasajeros había estallado dentro de la cabina y la situación comenzaba a poner en riesgo la seguridad de las 186 personas que viajaban a bordo, según informó el medio británico BBC.

El avión de easyJet, que había despegado de Tenerife Sur con destino Liverpool, aterrizó de nuevo en la Isla con presencia policial esperando en tierra. La tripulación había solicitado la intervención de los agentes ante la gravedad del altercado.

La pelea estalló cuando el avión ya volaba hacia Liverpool

El vuelo EZY3352 había partido este martes por la tarde desde el aeropuerto Tenerife Sur. Todo transcurría con normalidad hasta que, aproximadamente media hora después del despegue, comenzó un enfrentamiento en el que se vieron implicados unos diez viajeros.

La tripulación alertó a los controladores aéreos de que necesitaba regresar y pidió que la Policía estuviera preparada a su llegada. Según la información facilitada por el control aéreo, el comandante consideró que continuar el trayecto podía comprometer la seguridad del vuelo.

«Un grupo de unos diez pasajeros había iniciado una pelea a bordo y el comandante decidió regresar debido al peligro que suponía para la seguridad del vuelo», explicaron los controladores.

La orden fue clara: regresar a Tenerife antes de que el altercado pudiera escalar todavía más dentro de un espacio cerrado y con escaso margen de intervención.

La Policía esperaba al avión en Tenerife Sur

El control aéreo dio prioridad al regreso de la aeronave y coordinó con el aeropuerto la presencia de los agentes. El avión aterrizó sin incidentes y abandonó la pista 07 con normalidad.

«Agilizamos su regreso todo lo posible mientras coordinábamos con el aeropuerto la presencia de la Policía», señalaron los controladores al reconstruir la operación.

La imagen era tan insólita como tensa: un vuelo internacional que acababa de despegar regresaba al mismo aeropuerto mientras un dispositivo policial esperaba en tierra para intervenir.

Los controladores también mostraron su respaldo a quienes tuvieron que soportar el enfrentamiento. «Todo nuestro apoyo a las tripulaciones y pasajeros, que cada vez tienen que soportar más este tipo de situaciones», lamentaron.

Por el momento, no ha trascendido si los implicados fueron detenidos, identificados o expulsados del avión antes de que el trayecto pudiera continuar.

EasyJet: «No toleramos comportamientos conflictivos»

La compañía confirmó que la aeronave volvió al aeropuerto por la conducta de un grupo de pasajeros y que fue recibida por la Policía.

«Nuestro personal de cabina y tierra está formado para evaluar cualquier situación y actuar con rapidez y de manera adecuada para garantizar que la seguridad del vuelo y del resto de clientes no se vea comprometida», explicó easyJet.

La aerolínea aseguró que se toma estos incidentes «muy en serio» y que no tolera comportamientos conflictivos hacia sus trabajadores. También recalcó que la seguridad y el bienestar de los pasajeros y de la tripulación son siempre su máxima prioridad.

El vuelo pudo continuar después hacia Liverpool

Una vez controlada la situación en Tenerife Sur, el avión retomó su ruta hacia Liverpool. Los pasajeros pudieron continuar el viaje después de una escala inesperada provocada por el comportamiento de una decena de personas.

El incidente convirtió un vuelo rutinario entre Canarias y Reino Unido en una emergencia aérea. No hubo problemas durante el aterrizaje, pero el altercado obligó a modificar toda la operación, activar a la Policía y retrasar a los 186 viajeros.

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Lo que debía ser un trayecto directo terminó con una vuelta al punto de partida apenas media hora después del despegue. Y con una advertencia clara: una pelea dentro de un avión no es una simple discusión, sino una amenaza capaz de cambiar el rumbo de toda la aeronave.