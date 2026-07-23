Catalunya se enfrenta a la jornada con mayor riesgo de incendio del verano por un cóctel de altas temperaturas y baja humedad

El riesgo de incendio forestal en Catalunya llega a su punto máximo este jueves, después de haber estado muy elevado durante toda la semana. Por eso, Protección Civil de la Generalitat pide extremar la precaución, teniendo en cuenta las altas temperaturas y la baja humedad de la vegetación. Se mantiene en alerta el plan INFOCAT por el riesgo de incendio forestal, principalmente en el interior de las Terres de l’Ebre y en la franja del Bages, el Solsonès y la Noguera.

El Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) mantiene los avisos por calor intenso este jueves en el Segrià y la Ribera d’Ebre, donde se pueden alcanzar los 43 grados, y, con menor intensidad, en la mayor parte de la mitad oeste de Catalunya. El viernes 25, el calor diurno afectará principalmente al Vall d’Aran. La pasada madrugada hubo calor nocturno en el Baix Ebre y el Montsià, y la madrugada del viernes se ampliarán los avisos a la Ribera d’Ebre, el Segrià, la Noguera y el Pla d’Urgell. Protección Civil ha puesto en prealerta el plan PROCICAT por calor, ya que las temperaturas estarán por encima de la media.

El Meteocat prevé un descenso de las temperaturas a partir del fin de semana, aunque la entrada de viento de mistral y poniente, así como de tramontana, mantendrá el riesgo de incendio el sábado y, principalmente, el domingo. Además, existe peligro de tormenta seca, con truenos y aparato eléctrico.

Consultar zonas de riesgo

Ante esta situación, Protección Civil insta a extremar la prudencia y evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio o que pueda implicar quedar expuesto a sus efectos. Es necesario consultar diariamente las zonas de riesgo, los cierres de espacios y las prohibiciones antes de realizar actividades cerca de los bosques.

Los Bomberos de la Generalitat también han reforzado el dispositivo ante el alto riesgo de incendio forestal y recuerdan que el confinamiento es la medida de autoprotección más adecuada, salvo que las autoridades indiquen lo contrario.

Ante la situación de alto riesgo de incendio forestal, los Bomberos de la Generalitat han activado un refuerzo operativo en todas las regiones de emergencias. Según el análisis de la Unidad Técnica del GRAF (Grupo de Actuaciones Forestales), el nivel de riesgo se sitúa en 5 sobre 6 en las regiones de emergencias Central, Girona, Lleida y Terres de l’Ebre, mientras que en el resto del territorio es de 4 sobre 6.

Para hacer frente a esta situación, se ha reforzado el nivel de mando y se abrirán diversos parques de bomberos voluntarios, sobre todo en la Región de Emergencias de Lleida. Las salas de control de las regiones de emergencias y la Sala Central de Bomberos (SCB) cuentan con más personal TEOC (Técnicos Especialistas Operadores de Control).

Además, se han reforzado las unidades GRAF de los parques de Cassà de la Selva y Móra d’Ebre, así como se han activado los Equipos de Prevención Activa Forestal (EPAF). Paralelamente, se mantienen los dispositivos de extinción y el seguimiento de los incendios que ya están controlados, como los de Sant Quirze Safaja, Aiguamúrcia y Rubió, entre otros.

Más restricciones en zonas naturales

Los Agentes Rurales incrementan de cinco a siete las restricciones de acceso en espacios naturales. Hasta este jueves se impedía el acceso a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell-Marmellar, el Montsec d’Ares y el Montsec de Rúbies, y ahora se suman el Parque Natural de Montserrat (no afecta al acceso al Monasterio, pero sí al entorno de este parque) y la Serra de Montsant.

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También se activa el nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio forestal en unos 442 municipios de 37 comarcas, y el nivel 4 por peligro extremo en 156 municipios de 20 comarcas.