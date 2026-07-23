Adif señala las aguas freáticas de la zona como posible origen del socavón de las obras de soterramiento de Montcada

El concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, ha explicado que las primeras indicaciones de Adif sobre el origen del socavón originado ayer en las obras de soterramiento de las vías en Montcada apuntan a un movimiento de tierras relacionado con las aguas freáticas de la zona, muy cercana al Rec Comtal y al Río Besòs. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Marcé ha indicado que "los muros de contención del pozo" habrían aguantado la peor parte del derrumbre. El concejal ha llamado a la "máxima tranquilidad" a los vecinos y ha asegurado que el consistorio pondrá "un punto de información" para que los residentes de los edificios cercanos --a unos 40 o 50 metros del socavón-- estén al tanto de nuevas noticias.

Marcé también ha recordado que, desde el momento del incidente, Adif inyecta hormigón de forma constante para reforzar los pilares afectados y ha explicado que ya se ha rabajado el caudal de agua del Rec Comtal para evitar que el agua entrara al pozo siniestrado y que eso debilitara la tierra.

Durante su entrevista, Marcé ha admitido que unas obras de soterramiento de esta magnitud generam molestas e inquietudes entre los vecinos. "Es inevitable, porque las obras de soterramiento son largas, son complejas y son de una importancia muy grande", ha afirmado.

Miembros de plataformas de defensa del transporte público se oponen desde hace años a proyectos de soterramientos como el de Montcada. Arguyen que son trabajos excesivamente caros y suponen obras de gran calado donde es habitual el malestar de los vecinos. Estas asociaciones abogan por otras soluciones para integrar el tren en la trama urbana. El soterramiento de Montcada tenía un coste inicial de 540 millones de euros, aunque el precio ya se ha disparado por encima de los 700 millones, a tenor de las cifras del último pla de Rodalies.

No es la primera vez que las obras del soterramiento despiertan cierto recelo entre los vecinos. Tal como explicó EL PERIÓDICO, los trabajos provocaron la aparición de grietas en almenos tres edificios del barrio de Can Sant Joan de Montcada i Reixac.

En Montcada i Reixac, sin embargo, la reivindicación del soterramiento llevaba años sobre la mesa, sobre todo para evitar los accidentes que solían producirse en el paso a nivel de la población y que a menudo resultaban en víctimas mortales. Durante la entrevista, Marcé ha asegurado que cuando acaben los trabajos, se verán mejorados el espacio público y la calidad de vida de los vecinos.

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