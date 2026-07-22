Virus del Nilo: qué es, cómo se contrae y síntomas

La Junta de Andalucía ha confirmado el segundo caso de fiebre del Nilo Occidental (FNO) en humanos esta temporada. Se trata de un hombre residente en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Según ha informado la Junta en un comunicado, el afectado presentó los primeros síntomas el 13 de julio y su caso ha sido confirmado este martes 21 de julio mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Un mosquito, el transmisor

El virus del Nilo es transmitido por la picadura de un mosquito, el 'Aedes japonicus', infectado que ya porta el virus, aunque es importante recordar que no todos los mosquitos están infectados y que no todas las personas que son picadas por un mosquito infectado contraerán el virus. Los niños pueden infectarse pero rara vez se enferman gravemente. El epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona Antoni Trilla, ya esbozó unas pinceladas sobre el brote en agosto del 2021, cuando se registró un brote anterior en Andalucía.

¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas principales de la fiebre del Nilo son similares a los de la gripe: dolor de cabeza, vómitos, fiebre, aparición de erupciones cutáneas o cansancio. No obstante, si se trata de una encefalitis o meningitis los signos de alarma son dolores de cabeza, fiebre elevada, rigidez de nuca, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular y parálisis, detalla la OMS.

Tratamiento

No hay una vacuna ni tratamientos específicos para la infección, lo que se pueden usar son analgésicos sin receta para reducir la fiebre y aliviar algunos síntomas. En los casos más graves, generalmente se tienen que hospitalizar a los pacientes para que reciban tratamiento, como líquidos por vía intravenosa, medicamentos para el dolor y cuidados de enfermería.

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La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha elaborado unas recomendaciones con el fin de prevenir las picaduras de insectos, como emplear telas mosquiteras en ventanas y puertas, intentar no permanecer al aire libre entre el atardecer y el amanecer, procurar dejar la luz apagada, seguir diariamente una correcta higiene corporal, evitar los perfumes intensos. También usar ropa que cubra lo máximo posible la piel y sacudirla antes de usarla si se ha tendido en el exterior, hacer un uso adecuado de los repelentes, siguiendo estrictamente las recomendaciones sobre el modo y frecuencia de uso descritos por el fabricante y, si se usa crema para el sol, aplicarla primero, dejar absorber durante veinte minutos y, entonces, aplicar el repelente de mosquitos