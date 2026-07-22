Así se verá el eclipse desde los puntos de observación oficiales en Aragón: "La comunidad está en una posición privilegiada"

A la hora de vivir una jornada irrepetible como será el próximo 12 de agosto, la previsión y la capacidad de improvisación serán claves. Por eso, herramientas como la que proporciona la página TresEclipses.es son fundamentales para planificar la observación. "A diferencia de la típica tabla que te dice qué porcentaje del Sol quedará cubierto desde tu ciudad, aquí se puede responder a la pregunta ¿veré bien el eclipse desde este punto concreto?", explica el informático y físico mallorquín, Javier García. La dirección también servirá para guiar la observación de los fenómenos astronómicos del 2 de agosto de 2027 y del 26 de enero de 2028.

Sobre un mapa interactivo muestra, la herramienta reconstruye el horizonte real de cada punto y comprueba si el Sol quedará por encima del terreno en el momento clave, que será a última hora de la tarde. "Incluye miles de miradores y localidades analizados, los puntos de observación oficiales de cada comunidad, y estadísticas históricas de nubosidad para poder elegir la zona de observación con la mayor información posible", explica su diseñador.

TresEclipses.es funciona directamente en el navegador, tanto en móvil como en tablet u ordenador, sin descargar ninguna aplicación. El mapa de visibilidad, la vista horizonte con el simulador del eclipse y las páginas por provincia son de acceso libre. En Aragón está analizada la visibilidad desde 120 miradores y 158 localidades en Huesca, 97 miradores y 283 localidades en Zaragoza y 87 miradores y 217 localidades en Teruel, adicionalmente a los puntos oficiales. "Mientras el uso gratuito permite explorar y comparar zonas, y ver el detalle de los mejores miradores y las mejores localidades para cada provincia, el Planificador Pro sirve para decidir el punto exacto: se puede analizar y simular cualquier ubicación del mapa, cruzar ese dato con 25 años de nubosidad histórica y comparar con planes alternativos cercanos", detalla García. Eso sí: esta última opción es de pago.

El físico destaca que Aragón está en una posición privilegiada de cara al eclipse de octubre, pues la franja de totalidad cruza la comunidad y las zonas oficiales están dentro de ella. En cuanto a duración, estará entre el minuto y medio y el minuto y 40 segundos en la mayoría de puntos oficiales de observación. Con todo, la experiencia no será la misma en todo el territorio. "Teniendo todos ellos condiciones excelentes para observar el eclipse, Javalambre ofrecerá algo distinto: a casi 2.000 metros de altitud, con horizonte oeste despejado y uno de los cielos certificados más limpios de Europa, se espera que durante la totalidad se puedan observar mejor tanto las estrellas más brillantes, como los planetas que queden sobre el horizonte, como Venus o Júpiter", adelanta. Pese a todo, cada una de estas zonas oficiales, en Calamocha, Monreal del Campo, Alcañiz, Épila, Ariza y Cariñena tiene en la web su simulación de horizonte individual, donde se puede comprobar exactamente a qué altura estará el Sol y dónde estarán ubicados el resto de astros.

La información que ofrece la herramienta sobre el punto de observación de Belchite. / El Periódico de Aragón

Aunque las condiciones iniciales parecen muy favorables, en esa semana será fundamental estar pendientes del tiempo. "Predecir el tiempo exacto del 12 de agosto con meses de antelación es imposible", indica García. Con todo, la herramienta trabaja con la climatología para mostrar estadísticas históricas de nubosidad de manera agregada de los últimos 25 años para esa fechas y hora concretas, punto por punto. "En general, agosto en el interior de Aragón es favorable, aunque hay que vigilar la nubosidad de evolución vespertina, típica de las tardes de verano. Habrá que estar pendiente los últimos días, consultar la predicción meteorológica real y tener varios planes alternativos con movilidad", destaca.

El desarrollo de esta herramienta no cuenta con ningún apoyo institucional. "Crear la web ha sido un proyecto personal de varios meses en los que he combinado mi formación y afición en campos como la física, la astronomía y la informática", explica destacando que el resultado fina combina cálculos astronómicos de precisión (gracias a los datos oficiales de la NASA) con un modelo digital del relieve de España a partir de datos satelitales, como los del programa europeo Copernicus.

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Por el momento, el número de visitas demuestra que la fecha ha despertado un gran interés en la sociedad. Y que Aragón se está posicionando como un enclave privilegiado. Así, entre sus usuarios se encuentran los interesados de a pie que quiere saber qué verá desde su pueblo y si merece la pena desplazarse. Pero también los viajeros internacionales que están planificando venir a España expresamente para ver el eclipse y las instituciones, medios de comunicación y el sector turístico, los cuales necesitan "datos rigurosos" para preparar el evento.