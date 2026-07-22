Maltrato animal
Tres detenidos en el parque de la Ciutadella por robar e intimidar a turistas pidiendo dinero por fotografiarse con cotorras
Los sospechosos están acusados de un delito de maltrato animal ya que algunas aves no podían volar
Palomas teñidas como reclamo turístico en Montjuïc
La Guardia Urbana de Barcelona ha desmantelado una actividad en el parque de la Ciutadella de Barcelona que además de ilegal generaba un grave perjuicio a animales que residen en esta zona. En concreto, han detenido a tres personas que usaban a las cotorras del parque como reclamo turístico.
Los sospechosos ponían estas aves encima de los turistas para que se hiciesen fotos con ellas, aunque pedían dinero a cambio. Si los visitantes se negaban los amenazaban y les reclamaban el pago de forma intimidatoria. Además, los agentes detectaron que algunas aves habían sido lesionadas para facilitar posar con ellas. Así, había ejemplares con cortes y con dificultades para volar.
En el registro de los sospechosos los agentes les requisaron una navaja y dinero que habían recaudado por la actividad ilegal. Los policías los acusan de los delitos de coacciones, maltrato animal y robo con violencia o intimidación, ya que llegaban a sustraer dinero si no les compensaban como ellos querían con la foto.
Reclamo de pájaros
El uso de aves para atraer turistas y pedir dinero a cambio no es nuevo, aunque habitualmente las personas que se dedican utilizaban palomas. La proliferación de cotorras en algunos puntos de la ciudad hace que hayan cambiado de pájaro. En otras operaciones, la Guardia Urbana de Barcelona había decomisado palomas teñidas de colores llamativos y con las alas cortadas que usadas como reclamo para atraer a turistas y hacerles fotos con los animales a cambio de un donativo económico.
Los sospechosos se ponían en sitios turísticos, como Montjuïc o el Park Güell, para hacer esta actividad. Sin embargo, en la mayoría de casos se les imponía una multa por incumplir las ordenanzas de protección de los animales al pintar a los pájaros. A los atrapados en la Ciutadella los acusan de varios delitos, entre ellos el de maltrato y el de robo violento, por lo que podrían acabar en prisión.
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