"Te tienes que buscar la vida": El socavón en Montcada obliga a los usuarios del tren a buscar alternativas

El derrumbe de un pozo de las obras del soterramiento ferroviario entre Barcelona y Montcada i Reixac ha obligado este miércoles a cientos de usuarios de Rodalies a improvisar alternativas para llegar a casa, con transbordos entre líneas, recorridos a pie entre estaciones, largas esperas, búsqueda de alternativas y llamadas a familiares y amigos como último recurso.

Y los viajeros han coincidido en denunciar la falta de información recibida durante el trayecto, mientras Adif ha evitado por el momento fijar un plazo para recuperar la circulación de las líneas R2, R2 Nord y R11.

En la estación de Montcada i Reixac, punto donde muchos viajeros debían enlazar con otros servicios ferroviarios, los pasajeros explicaban resignados los itinerarios improvisados que habían tenido que seguir. "He salido de Arc de Triomf hace dos horas y nadie sabía decirnos qué pasaba. Al final tienes que buscarte una alternativa", lamentaba Ariadna, que intentaba llegar a Mollet después de pasar por Clot, la Sagrera y Montcada.

Muchos de los afectados coincidían en que el principal problema no era tanto la incidencia como la falta de instrucciones claras. "No nos han informado de nada", aseguraba Rosa, que había aterrizado en el aeropuerto de El Prat a las 18.00 horas y, dos horas y media después, seguía esperando un tren hacia el Vallès tras encadenar varios trayectos en metro y Rodalies con las maletas.

También Xavier, usuario habitual de la línea entre Granollers y Barcelona, criticaba los constantes cambios de andén y la información contradictoria. "El problema es una desinformación total", resumía mientras intentaba averiguar qué tren debía coger para continuar el viaje.

Otros usuarios mostraban más resignación que indignación. Toni, que regresaba de Gavà a Mollet, aseguraba que las incidencias ya forman parte del día a día de los usuarios de Rodalies. "No es nada, estamos acostumbrados", afirmaba, aunque reconocía que esta vez el recorrido también le había obligado a cambiar de línea y caminar entre estaciones.

Organizados para el corte

El corte, sin embargo, sigue sin una previsión clara de solución mientras Adif determina la seguridad de la zona en la que se ha producido el socavón. En los grupos de usuarios de la R2Nord, acostumbrados a las incidencias provocadas por los robos de cable o las causas operativas --la falta de trenes o maquinistas en los horarios establecidos-- en seguida se han organizado coches para los próximos días. "Yo mañana bajaré en coche si alguien quiere. Saldré a las 6:45 de casa y estará sobre las 6:50 en la estación", ofrecía una afectada de Sant Celoni.

Cabrá ver en los próximos días cómo de efectivo es el dispositivo ofrecido por Renfe, que prevé un bus sustitutorio desde Granollers Centre hasta Barcelona y empleza a los usuarios de la R2 a hacer transbordo en Montcada i Reixac con la R4 para seguir hacia Barcelona.