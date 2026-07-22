Ángel, socorrista de playa, sobre cómo actuar ante un ahogamiento: "Llegaría corriendo, agarro mi material y señalizo"

Siempre que pensamos en los socorristas, imaginamos a profesionales atentos bajo el sol, vigilando playas y piscinas para prevenir accidentes. Sin embargo, su labor va mucho más allá, ya que también son una fuente clave de conocimiento sobre cómo actuar en situaciones críticas, donde cada segundo cuenta.

Aunque los profesionales del sector sepan cómo actuar en momentos críticos, el ahogamiento puede llegar en cualquier momento y lugar, incluso en zonas en las que no hay socorristas.

Por este motivo, es muy importante que todo el mundo sepa cómo proceder, ya que es crucial ser rápido y preciso.

¿Cuántos ahogamientos hay al año?

De hecho, según los datos del Informe Nacional de Ahogamientos, 233 personas han fallecido, entre el 1 de enero y el 8 de julio de 2026, por ahogamiento en espacios acuáticos españoles. Los datos del 2025 revelan que hubo 472 muertes por ahogamiento en nuestro país y en 2024, la cifra fue de 471.

Ante este panorama, se ha viralizado un vídeo, publicado hace algún tiempo en la cuenta de TikTok de Global Sensos, la Escuela Nacional de Socorristas en España. En esta publicación se muestra al público una situación simulada de ahogamiento y se explica de manera muy visual cómo evitar que suceda una tragedia.

Formar a los futuros socorristas

En primer lugar, el vídeo se presenta desde una perspectiva para los socorristas, no tan enfocado a los ciudadanos. Esto se debe a que esta escuela de socorristas pretende formar a los futuros profesionales del sector. En este caso, el instructor se llama Ángel y explica a sus alumnos cómo se realiza un rescate de ahogamiento en la playa en primera persona.

Lo primero que explica Ángel es que hay que actuar rápido, pero haciendo las cosas bien: "Llegaría corriendo, agarro mi material y señalizo que todo está ok". De esta manera expone que lo primero que hay que hacer es llegar lo más rápido posible al sitio donde se esté produciendo el ahogamiento, ya equipado con el material necesario de rescate, y avisar a los compañeros de la situación.

Caso de víctima inconsciente

Para este caso específico, Ángel recrea una escena en la que la víctima se encuentra inconsciente en mitad del mar. De este modo, Ángel muestra cómo la forma correcta de proceder es pegar la espalda de la víctima contra tu pecho e intentar nadar hacia atrás usando las piernas hasta conseguir acercarse a la orilla.

Una vez allí, se debe pedir ayuda a otro socorrista y, entre los dos, sacar a la persona afectada cogiéndola de las piernas y de los brazos. Una vez está completamente fuera del agua, Ángel explica cómo proceder: "Lo colocaríamos en decúbito supino y comprobaría conciencia. Si está bien, si está inconsciente, si está respirando".

¿Qué es el decúbito supino?

Para este paso es importante saber que el decúbito supino es una posición corporal en la que una persona se acuesta boca arriba, con la espalda apoyada sobre una superficie plana; el cuello no está tensado y la mirada va dirigida hacia el techo. Además, es importante que las extremidades permanezcan extendidas a lo largo del cuerpo.

El último paso sería colocar a la víctima en la posición lateral de seguridad, para evitar que se ahogue con el agua o, incluso, que en el estado de inconsciencia pueda llegar a tragarse su propia lengua y ahogarse del todo.

Datos clave de los ahogamientos

Finalmente, Global Sensos explica algunos de los datos clave de los ahogamientos en su página web. En primer lugar, las playas son el lugar con más accidentes, pero las piscinas, ríos y embalses también presentan riesgos. Además, expone que el 80% de los ahogamientos ocurren en zonas en las que no hay socorristas.

Uno de los datos más relevantes es que muchas de las personas que se ahogan saben nadar, lo que demuestra que el exceso de confianza puede ser peligroso. Y, por último, destacan la rapidez en la actuación, ya que los primeros 3 minutos son cruciales para salvar una vida.