Sigue interrumpida la circulación en las líneas R13 y R14 entre la Plana-Picamoixons y Lleida Pirineus por una incidencia por robo de cobre

La circulación ferroviaria entre Lleida y La Plana de Picamoixons permanece interrumpida desde primera hora de este martes 21 de julio a causa de un robo de cobre que ha provocado graves daños en la infraestructura.

Renfe ha establecido un plan de transporte sustitutorio por carretera entre ambas estaciones y con paradas intermedias para garantizar la movilidad de las personas usuarias de las líneas R13 y R14 de Rodalies de Catalunya.

Los horarios de los servicios alternativos por carretera están coordinados con la salida y la llegada de los trenes.

Noticias relacionadas

Adif está trabajando en la evaluación de los daños y la reposición de los equipos dañados.