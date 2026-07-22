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Sigue interrumpida la circulación en las líneas R13 y R14 entre la Plana-Picamoixons y Lleida Pirineus por una incidencia por robo de cobre

Cortadas la R13 y R14 entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) por robo de cable

Un tren de Rodalies.

Un tren de Rodalies. / ZOWY VOETEN

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La circulación ferroviaria entre Lleida y La Plana de Picamoixons permanece interrumpida desde primera hora de este martes 21 de julio a causa de un robo de cobre que ha provocado graves daños en la infraestructura.

Renfe ha establecido un plan de transporte sustitutorio por carretera entre ambas estaciones y con paradas intermedias para garantizar la movilidad de las personas usuarias de las líneas R13 y R14 de Rodalies de Catalunya.

Los horarios de los servicios alternativos por carretera están coordinados con la salida y la llegada de los trenes.

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