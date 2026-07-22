Rodalies
Sigue interrumpida la circulación en las líneas R13 y R14 entre la Plana-Picamoixons y Lleida Pirineus por una incidencia por robo de cobre
Cortadas la R13 y R14 entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) por robo de cable
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La circulación ferroviaria entre Lleida y La Plana de Picamoixons permanece interrumpida desde primera hora de este martes 21 de julio a causa de un robo de cobre que ha provocado graves daños en la infraestructura.
Renfe ha establecido un plan de transporte sustitutorio por carretera entre ambas estaciones y con paradas intermedias para garantizar la movilidad de las personas usuarias de las líneas R13 y R14 de Rodalies de Catalunya.
Los horarios de los servicios alternativos por carretera están coordinados con la salida y la llegada de los trenes.
Adif está trabajando en la evaluación de los daños y la reposición de los equipos dañados.
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