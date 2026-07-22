El reto del turismo incívico en El cabanyal: "Estamos hartos de ver gente en calzoncillos"

El verano se presta a ir por la calle ligeros de ropa y en el caso de los turistas mucho más, a veces de forma excesiva e indecorosa. Eso es lo que creen los vecinos del Cabanyal y los comerciantes del barrio, que están hartos del turismo de bajo coste, faltos de educación y a veces problemáticos en lo que a convivencia se refiere. En otras ciudades españolas como Alicante o Barcelona existen normas que prohíben ir sin camiseta por la calle, pero en València esas restricciones, con multa incluida, no son efectivas pese a algunos intentos por aplicarlas.

Tanto es así que en la actualidad, con el turismo disparado en la ciudad y un perfil creciente de turista de playa, joven y con pocos recursos, ese problema empieza a hacerse patente en la zona de playa, preferentemente, pero también en el resto de la ciudad. "Aquí vemos a gente en calzoncillos por la calle, turistas que van desnudos por ahí, gente en las tiendas o en los supermercados sin camisetas o en bikini", denuncia el presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Daniel Adell, que culpa de esta situación al cóctel formado por la llegada de gente joven, los pisos turísticos y el efecto Ryanair, que genera un turismo de bajo coste que no facilita precisamente la convivencia en el barrio.

Según Adell, se trata de un problema de decoro y de convivencia que "está reventando el barrio". "Salen de casa en bañador y en chanclas, son hordas de chavales que vienen a emborracharse y como hay mucha gente y muchos negocios que tienen que ganar dinero con esto, nadie hace nada por evitarlo, nadie piensa en el barrio", explica.

Tomar medidas

El presidente de los vecinos del Cabanyal recuerda que es posible sancionar este tipo de conductas, pero asegura que tanto la Policía Local como la Policía Nacional están desbordados en estos momentos. "No pueden atender a todo", dice. De forma que "se habla mucho de imponer un turismo de calidad, pero luego no se adopta ni una medida para ello".

En cualquier caso, Daniel Adell no cree que la solución sea solo sancionar a quien no guarde unas mínimas normas de comportamiento, sino atajar el problema por la base. Y en la base de todo están los pisos turísticos. A su juicio, lo primero que habría que implantar es una política de "apartamentos turístico cero", es decir, prohibir este tipo de instalaciones en el barrio y retirar las licencias a los que ya existen. Porque "se pueden poner medidas policiales, en efecto, pero el problema hay que atajarlo por la raíz", insiste. "En solo una manzana del Canyamelar hay más apartamentos de los que la nueva normativa permite para todo el barrio", abunda.

Si no se adoptan medidas, la situación irá a mas, teme este dirigente vecinal. "Si esto va a ser Magaluf, tenemos que pararlo. Los apartamentos no pueden ser el modelo de negocio de la ciudad. Y si no se hace nada seguiremos viendo turistas en calzoncillos por la calle, grupos de veinte personas en bicicleta en contradirección y un turismo de borrachera que está haciendo mucho daño al barrio", sentencia.

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Por su parte, asegura que ya han mandado más de un centenar de reclamaciones al ayuntamiento por esta situación, pero hasta la fecha no ha habido ninguna iniciativa.