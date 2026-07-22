Reino Unido acelera para explotar su "plaga" de pulpo a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día

El pulpo común (Octopus Vulgaris) no es una especie 100% exótica en aguas de Inglaterra. Su presencia en las costas de los condados de Devon o Cornualles, al suroeste del país, no ha pillado de nuevas a su flota pesquera, en buena medida equipada con artes menores. Lo que sí es casi inaudita es su enorme abundancia en la actualidad debido a una eclosión detectada a inicios de 2025, que no se había registrado desde mediados del pasado siglo y que no tiene visos de desaparecer. Es el fenómeno del Octopus Bloom (floración del pulpo), como lo han bautizado los ingleses, los mismos que en el pasado lo calificaron como «plaga» o como una invasión de «las bestias más repugnantes». Estos calificativos han desaparecido porque el pulpo es rentable, muy rentable, y en Londres van a sacar provecho de ello.

Para empezar, el Gobierno ha activado un plan de gestión para esta especie, una iniciativa que sopesaba poner en marcha a comienzos de año, como divulgó FARO. Su coordinación dependerá del Marine Management Organisation (MMO), que es el organismo que tutela la regulación de la actividad pesquera en Reino Unido; ya ha creado una página web dedicada exclusivamente a la monitorización de este fenómeno. El objetivo principal de este equipo es el de «asesorar en el desarrollo de una estrategia a largo plazo», además de identificar «oportunidades» para el sector pesquero o «aprender» de países ya consolidados en esta pesquería.

El hecho es que la segunda evaluación científica sobre la floración de pulpos —elaborado por investigadores de la Marine Biological Association, la Universidad de Plymouth y el Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (Defra, por sus siglas en inglés)—, divulgada hace solo un mes, ha constatado que el fenómeno no solo tiene todas las papeletas para continuar, sino de «extenderse» a otras zonas costeras. «A pesar de la elevada presión pesquera sobre las poblaciones de pulpo, los desembarques recientes de Octopus Vulgaris han alcanzado sus niveles más altos jamás registrados», dice el estudio en sus conclusiones, firmadas por el equipo coordinado por el científico Bryce Stewart.

Los pulpos depredan langostas, bogavantes o bueis de mar. / FdV

Resultados

Como también divulgó este periódico, el sector pesquero inglés ha mejorado sus procesos con el pulpo —antes ofrecían a comercializadoras palés enteros de congelado sin clasificar por tallas— y ya lleva meses vendiendo sus capturas en Galicia. Solo entre enero y abril exportó a la comunidad cerca de 150 toneladas, unos volúmenes solo superados por Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental, Gambia, Portugal y Francia. Los puertos de Newlyn, Brixham y Salcombe, por este orden, son los que están liderando los ránkings de subastas: entre enero y mayo Reino Unido contabilizó cerca de 1.325 toneladas desembarcadas, frente a las 574 de los pósitos gallegos en todo lo que va de año.

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En este río revuelto, y aunque un importante segmento de la flota inglesa sigue pasándolo mal —el pulpo es depredador de cigalas, langostas, vieira o buey de mar, en lo que sí están especializados los buques costeros—, las ganancias son claras. Un ejemplo lo aporta la compañía Brixham Trawler Agents (BTA), con sede en Devon, que pasó de 15 millones de libras de facturación en 2024 a 77 millones en 2025, equivalente a un incremento de más del 400%. «Esto demuestra que la industria pesquera no está muerta», declaró a la BBC su director general, Barry Young. Pero es que la misma compañía, y a través de un comunicado, divulgó que había logrado ventas récord de 103 toneladas de pulpo en una sola jornada, la del 26 de mayo; la facturación del día rebasó las 926.000 libras, que al tipo actual de cambio son 1,086 millones de euros.