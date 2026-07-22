Actos vandálicos
Un nuevo robo de cable provoca retrasos en la Alta Velocidad entre Barcelona y Girona
La incidencia se ha producido en el entorno de la estació de La Sagrera y provoca demoras de cerca de 40 minutos
Sigue interrumpida la circulación en las líneas R13 y R14 entre la Plana-Picamoixons y Lleida Pirineus por una incidencia por robo de cobre
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La ola de robos de coble en Catalunya, que ya deja dos días sin servicio las líneas R13 y R14 entre Lleida y La Plana - Picamoixons, afecta la mañana de este miércoles a la Alta Velocidad entre Barcelona y Girona.
Una nueva sustracción de cobre en el entorno de la estación de La Sagrera ha provocado retrasos que en algunos casos se acercan a los 40 minutos, según puede observarse en el visor a tiempo real de lso trenes de largo recorrido y Alta Velocidad de Renfe.
Adif ha informado a través de sus redes sociales que sus operarios trabajan ya para solucionar la incidencia "lo antes posible".
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