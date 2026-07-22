Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi

Dos jóvenes turistas portuguesas nacidas en 1994 y 1995 han fallecido esta mañana de miércoles en Formentera en un accidente de tráfico ocurrido en la salida de la Savina hacia el Parque Natural de ses Salines, en la carretera de es Pujols.

Según informa el servicio de emergencias del 061, las dos chicas circulaban en la misma moto y "han sido alcanzadas por un taxi". Al llegar al lugar los servicios de emergencia, una de las afectadas "presentaba signos incompatibles con la vida". La otra afectada, de unos 30 años de edad aproximadamente, estaba en parada cardiorrespiratoria pero, "a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y ha fallecido".

Para asistir en el accidente se han movilizado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y dos ambulancias. Durante el tiempo que ha durado la asistencia en el lugar del accidente por parte de todos los servicios implicados, se ha cortado la carretera al menos desde la salida de la Savina, justo en el inicio de s'Estany Pudent.

Indocumentadas

Por otra parte, desde la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil (O PC), que hace las funciones de comunicación, explican que las dos fallecidas "iban indocumentadas" y que los agentes que se encargan de la investigación de este accidente mortal, "están realizando gestiones para identificarlas". Horas más tarde puedieron informar tanto de su nacionalidad como del año de nacimiento de ambas.

Precisamente, el Consell de la isla informa en un comunicado que, debido al "grave accidente registrado esta mañana, el tramo comprendido entre la calle de Llevant (cruce con la carretera de la Savina) y la entrada de ses Illetes permanecerá cerrado al tráfico hasta nuevo aviso".

La Administración insular añade que este cierre, "se mantendrá mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes sigan trabajando en la zona y se llevan a cabo las actuaciones judiciales y policiales necesarias". Esta medida se ha mantenido durante al menos cuatro horas; de hecho, varios residentes aseguran que la carretera seguía cerrada al tráfico pasadas las 15.30 horas. Finalmente, ha sido reabierta a la circulación pasadas las 16.30 horas, cinco horas después de producirse el siniestro mortal.

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"Se pide a la ciudadanía", indican finalmente, "que evite desplazarse a esta zona, que respete la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia, y que utilice itinerarios alternativos".