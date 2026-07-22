Los Mossos detienen al hombre que agredió a un matrimonio en el metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre acusado de agredir de forma violenta a una pareja de 72 y 68 años en un ascensor de la estación de metro de Diagonal, en Barcelona. El presunto agresor, de 31 años y sin antecedentes, se presentó este martes en una comisaría de la policía catalana acompañado de su abogado, donde quedó arrestado.

Según informa el diario digital 'El Caso', el abogado del sospechoso intentó inicialmente que su cliente compareciera únicamente en calidad de investigado para evitar su detención. Sin embargo, los agentes del Área Regional de Transporte Urbano (ARTU), responsables de la investigación, rechazaron esta posibilidad al considerar necesario proceder a su arresto por la gravedad de los hechos.

Pasará a disposición judicial

El detenido ha permanecido bajo custodia en la comisaría de Les Corts y está previsto que este miércoles sea puesto a disposición del juzgado de guardia de Barcelona, que decidirá sobre las medidas a adoptar.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de la agresión y determinar las responsabilidades penales. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado que, por el momento, se le atribuye un presunto delito de lesiones.

Una discusión en el ascensor desencadenó la agresión

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de julio, alrededor de las 16.30 horas, en el ascensor que comunica el andén de la línea L3 de la estación de Diagonal.

Según la reconstrucción de los hechos, el agresor accedió al ascensor con su hija, que iba en un cochecito, y mantuvo la puerta bloqueada mientras esperaba, presuntamente, a otra persona que finalmente no llegó. La pareja, de origen chino y residente en Barcelona, le pidió que permitiera el funcionamiento del ascensor o que les dejara salir para utilizar las escaleras debido al calor.

Esa petición provocó una reacción violenta y, durante el trayecto, el presunto agresor golpeó al hombre de 72 años. Una vez que el ascensor llegó a la planta superior, continuó agrediendo a ambos cuando intentaban retenerlo hasta la llegada de la policía.

Una fractura de mandíbula

Como consecuencia de la agresión, las dos víctimas sufrieron contusiones y diversas lesiones en el rostro. La mujer, de 68 años, resultó la más afectada al sufrir una fractura de mandíbula en dos puntos.

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Pese a la presencia de varios testigos, el agresor logró abandonar el lugar de los hechos junto a su hija. La difusión del vídeo de la agresión en redes sociales y el llamamiento público que hizo el hijo de las víctimas ha facilitado su identificación del agresor. Una semana después de los hechos, el hombre permanece a la espera de declarar ante la autoridad judicial.