Dos jóvenes denuncian una posible violación mediante sumisión química tras despertar desorientadas en un banco de la calle

La Policía Nacional investiga la denuncia presentada por dos jóvenes de 18 y 19 años que aseguran haber sido víctimas de una posible agresión sexual por sumisión química después de asistir a una fiesta celebrada en un piso turístico de la Gran Vía madrileña.

Según ha informado El Mundo, las dos mujeres despertaron desorientadas en la mañana del pasado sábado en un banco de madera situado en la calle Cuart de Poblet, cerca de la estación de Metro de Laguna, en el distrito madrileño de Latina. Junto a ellas se encontraba el amigo con el que habían acudido horas antes a la fiesta.

Tras recuperar la consciencia, las jóvenes avisaron a la Policía Municipal de Madrid y a los servicios de emergencia. Ambas se encontraban muy nerviosas, aturdidas y presentaban fuertes dolores en la zona vaginal, erosiones y molestias anales, de acuerdo con el relato ofrecido inicialmente a los agentes. Una de las denunciantes tenía además el sujetador desabrochado cuando despertó.

Según su declaración, las jóvenes habían acudido durante la noche a un piso turístico situado en la calle de Gran Vía acompañadas por un amigo. Allí se juntaron con otros tres varones a los que no conocían previamente. Durante la fiesta consumieron bebidas alcohólicas, entre ellas whisky, ginebra y ron mezclados con refrescos.

En un determinado momento, las dos comenzaron a sentirse mareadas y acudieron al cuarto de baño. Allí, según explicaron posteriormente, el aturdimiento aumentó de forma repentina. "Las dos denunciantes aseguraron haber perdido la consciencia poco después y no recordar absolutamente nada de lo sucedido durante las horas siguientes", afirma el citado diario.

Una de ellas contó a los agentes que los asistentes a la fiesta consumieron tusi, marihuana y otras sustancias estupefacientes, aunque recalcando que ni ella ni su amiga habían tomado drogas voluntariamente. Debido a las lagunas de memoria y al estado de desorientación que sufrían, las mujeres no pudieron aportar inicialmente más información sobre lo sucedido en el interior del apartamento ni identificar a los posibles responsables.

Hasta el lugar donde fueron encontradas se desplazaron sanitarios del Samur-Protección Civil y un psicólogo, que atendieron a las dos jóvenes. Los servicios de emergencia activaron inicialmente el protocolo previsto para posibles delitos de naturaleza sexual. Posteriormente, las denunciantes se dirigieron a la comisaría de Puente de Vallecas, donde interpusieron la correspondiente denuncia.

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La Policía Nacional ha abierto una investigación para reconstruir lo ocurrido durante las horas en las que las jóvenes permanecieron inconscientes, identificar a las personas que participaron en la fiesta y determinar si pudieron ser drogadas sin su consentimiento. Los agentes investigan tanto un posible caso de sumisión química como una presunta agresión sexual.

Fuente: El Periódico de España