Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en La Mierla (Guadalajara), que arrasa ya más de 30.000 hectáreas

Varios incendios afectan el terreno forestal de España. El balance más preocupante hasta ahora ha sido el declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales, pero ahora toda la atención está puesta en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a más de 30.000 hectáreas. .

De momento, los incendios en Catalunya están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara es ya el segundo por superficie quemada El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado más de 30.000 hectáreas, es ya el segundo por superficie quemada de la serie histórica, después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), en 2025, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. El incendio forestal de Larouco, Quiroga y Oencia, que arrasó 37.765 hectáreas, es de momento el más grave por extensión de los registrados en España en la serie histórica. El fuego se inició el 13 de agosto del año pasado y no se extinguió hasta finales de ese mes.

Extinguido el incendio forestal de Lucena del Puerto (Huelva) El dispositivo para la defensa contra los incendios forestales de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de que ha dado por extinguido el incendio forestal del paraje Los Vuelos, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Según ha indicado el Infoca en la red social X, la extinción de este incendio, declarado la pasada tarde, se ha decretado a las 23.30 horas de este martes. Para combatir la llamas se enviaron a la zona 18 efectivos terrestres, dos autobombas, dos medios de aéreos anfibios, dos de carga en tierra y 1 helicóptero semipesado.

El incendio de La Mierla arrasa una cuarta parte del Parque Natural de la Sierra Norte El incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado unas 29.000 hectáreas, ha afectado aproximadamente a una cuarta parte del Parque Natural de la Sierra Norte, uno de los principales espacios protegidos de Castilla-La Mancha y hábitat del lobo.

El incendio de Selas se eleva a 1.700 hectáreas y mantiene evacuados seis núcleos El incendio forestal de Selas (Guadalajara), de nivel 2, afecta ya a una superficie estimada de 1.700 hectáreas. En las labores de extinción trabajan 21 medios aéreos, 20 terrestres y 155 efectivos, mientras continúan evacuados seis núcleos urbanos.

El viento amenaza con complicar la evolución del incendio de Ejulve durante la noche Las previsiones meteorológicas apuntan a rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora del sur y suroeste durante la noche en Ejulve, un escenario que podría dificultar las labores de extinción del incendio. Mientras, la UME ha difundido nuevas imágenes de su intervención sobre el terreno.

El incendio de Ejulve alcanza las 1.400 hectáreas, aunque mejora su evolución El incendio de Ejulve ha calcinado ya unas 1.400 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros. La evolución del fuego ha mejorado gracias a las lluvias registradas durante la jornada, aunque continúan cortadas las carreteras A-1702 y A-2403 y el operativo mantiene la vigilancia ante la previsión meteorológica.

El incendio de Albacete moviliza ya siete medios aéreos y 72 efectivos El dispositivo del Plan Infocam ha reforzado el operativo del incendio forestal declarado en Albacete, donde trabajan siete medios aéreos, 14 terrestres y 72 efectivos. En las labores de extinción colaboran también medios del Plan Infoca y de Castilla y León.

Los Bombers trabajan para evitar que un incendio en una nave de Vilamalla se propague a edificios colindantes Un total de 16 dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio declarado en una nave industrial de Vilamalla (Alt Empordà). Las llamas afectan por completo al interior del edificio y el operativo actúa desde el exterior para impedir que el fuego se extienda a las naves adyacentes.

Se restablece la circulación de trenes en cuatro líneas tras el incendio de Maçanet de la Selva Protecció Civil ha levantado la prealerta del Ferrocat tras restablecerse la circulación de trenes en las líneas R1, R2 Nord, R11 y RG1, que había quedado interrumpida por el incendio de Maçanet de la Selva.