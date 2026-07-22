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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en La Mierla (Guadalajara), que arrasa ya más de 30.000 hectáreas

Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

El incendio de La Mierla ha quemado ya 29.000 hectáreas

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Víctor Vargas Llamas

Valentina Raffio

Germán González

Jose Real

Patricia López Avilés

Barcelona
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Varios incendios afectan el terreno forestal de España. El balance más preocupante hasta ahora ha sido el declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales, pero ahora toda la atención está puesta en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a más de 30.000 hectáreas. .

De momento, los incendios en Catalunya están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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