Un incendio en Cervelló obliga a confinar a 300 personas de dos urbanizaciones

Un incendio de vegetación forestal declarado este miércoles por la tarde en la Vall del Sol, en Cervelló (Baix Llobregat, Barcelona) ha obligado a confinar a 300 personas de las urbanizaciones de Les Rovires y Can Paulet debido a la presencia de humo y para evitar riesgos en caso de que puedan producirse focos secundarios.

Un total de 53 dotaciones (10 aéreas) de los Bombers de la Generalitat con 170 efectivos se han dirigido hacia el fuego tras recibir el aviso a las dos de la tarde.

El flanco izquierdo ha sido el principal foco y es donde las llamas han avanzado inicialmente con mayor intensidad. El cuerpo de Bombers ha logrado frenar su avance y ha mantenido líneas de agua. Por otro lado, la cabeza se ha expandido hasta alcanzar la urbanización de Les Rovires, donde han quedado afectados tres vehículos y la parte exterior de dos parcelas, una de las cuales albergaba una cabaña de madera.

A las 20 horas, el fuego afectaba a 14 hectáreas de terreno forestal, según datos provisionales de los Agents Rurals, que trabajan en la investigación de las causas del fuego. Su potencial es de 400 y, aunque está activo, los trabajos de extinción "evolucionan favorablemente", ha asegurado el jefe de operaciones del cuerpo, Miquel Villa. No se han registrado heridos y Protecció Civil mantiene la orden de confinamiento.

Los medios aéreos seguirán operando mientras lo permita la luz del día, mientras que los equipos de tierra trabajan para desplegar líneas de agua alrededor de todo el perímetro. Villa ha señalado que el descenso de la temperatura y el aumento de la humedad están favoreciendo las labores de extinción, aunque la topografía del terreno, con sus zonas escarpadas, está dificultando el trabajo.

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El Cuerpo de Bomberos aún desconoce tanto la causa como el punto exacto de origen del incendio. El fuego se declaró en la calle Raval Bassons, en la Vall del Sol.