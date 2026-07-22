Detenidas nueve personas por un fraude de 1,7 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha destapado en Almería un entramado empresarial diseñado presuntamente para eludir de forma continuada el pago de cuotas a la Seguridad Social y dificultar la acción recaudatoria de la Administración y ha detenido a nueve personas, a quienes se acusa de ocasionar un fraude total de 1.793.849,01 euros.

Los arrestados en este operativo, desarrollado en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han sido identificados como los responsables de las distintas sociedades implicadas y quienes ejercían su dirección efectiva, a los que se imputan dos presuntos delitos contra la Seguridad Social y un delito de frustración de la ejecución.

Según una nota de la Policía Nacional, las investigaciones, llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), desvelaron la existencia de una estructura empresarial mantenida durante años para preservar la continuidad de su actividad económica pese a la acumulación de importantes deudas con la Hacienda Pública.

El grupo empresarial había desarrollado su labor en distintos sectores, aunque durante los últimos años centró su actividad principalmente en la construcción, reparación y mantenimiento de invernaderos, así como en otros servicios vinculados a las explotaciones agrícolas.

Según las pesquisas, la actividad se desarrollaba a través de varias sociedades que actuaban de forma coordinada, compartiendo dirección efectiva, recursos, clientes y finalidad económica, a pesar de su aparente independencia jurídica.

El análisis económico y financiero reveló que, mientras una de las mercantiles soportaba la contratación de los trabajadores y las obligaciones laborales y de cotización, otras sociedades asumían funciones esencialmente instrumentales.

Estas últimas canalizaban la facturación, recibían los ingresos de los clientes y movilizaban los fondos a través de cuentas bancarias ajenas al riesgo de embargo.

La investigación constató que la empresa que concentraba la plantilla acumuló importantes deudas desde el inicio de su actividad, sin solicitar aplazamientos ni atender requerimientos patrimoniales.

Paralelamente, otra sociedad del grupo sin estructura laboral declaró un elevado volumen de operaciones y millones de euros en ventas incompatibles con su falta de medios personales.

La creación de nuevas sociedades similares evidenciaba una estrategia para garantizar la continuidad empresarial sin asumir las deudas precedentes.

Asimismo, se identificó la participación de otras empresas dedicadas a la construcción de invernaderos que mantenían una intensa relación comercial con las investigadas, detectándose pagos por trabajos que únicamente podían ser ejecutados por la empresa que disponía de trabajadores cualificados.

Los agentes apreciaron indicios de la utilización de administradores meramente formales, mientras la dirección permanecía en manos de quienes organizaban la actividad.

Las declaraciones de trabajadores, gestores administrativos, autorizados RED, clientes y proveedores confirmaron esta operativa.

Los empleados prestaban servicios indistintamente para las diferentes sociedades bajo las mismas instrucciones y los clientes contrataban siempre con los mismos interlocutores, aunque la facturación cambiara de mercantil.

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Las actuaciones, que probaron la presunta existencia de relaciones económicas permanentes y una intensa circulación de fondos cruzados, han sido puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente junto a un exhaustivo análisis económico, documental y testifical.