Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa de grandes dimensiones

Las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac, muy cerca de la frontera con el barrio barcelonés de Vallbona, han sido el escenario este mediodía de un nuevo derrumbe. Parte de la pared de un pozo de los trabajos que realiza Adif en la zona ha cedido y el socavón ha engullido una grúa de grandes dimensiones y ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas R2, R2Nord y R11 de Rodalies y Regionals entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu. De momento, no hay previsión para que los trenes vuelven a circular.

Colapso en el pozo que conecta las obras subterráneas de la R2 en Vallbona / MARC ASENSIO

El accidente, el segundo derrumbe de unas obras ferroviarias en Barcelona en apenas dos semanas tras el socavón provocado por la tuneladora de la L9, no ha dejado heridos y, en principio, no afecta a ningún edificio cercano. Según ha informado Adif, sus técnicos evalúan en estos momentos el alcance de la incidencia y la estabilidad del terreno. El incidente, que se ha producido cerca de las 13.50 horas, ha obligado a activar varias unidades de Bombers y de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Colapso en el pozo que conecta las obras subterráneas de la R2 en Vallbona / MARC ASENSIO

La gestora de las infraestructuras ferroviarias también ha informado de que los bomberos han hecho un reconocimiento en torno a la zona "para garantizar la seguridad del ámbito". "Aunque las viviendas no se encuentran en la inmediatez del socavón, se ha requerido intensificar la monitorización de los edificios", ha detallado Adif en su comunicado.

La operadora ferroviaria aún no ha aclarado los motivos por los cuales se ha producido el derrumbe, pero las comunicaciones internas entre la compañía y los maquinistas hablan de un "problema en un pozo próximo a las vías originado por maquinaria de obras". De momento, la grúa sigue hundida dentro del pozo.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con la primera teniente de alcaldía y responsable de Movilidad del Ayuntamiento, Laia Bonet; y el concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, se han desplazado hasta el lugar de los hechos para "estar en contacto con los vecinos" y "conocer la situación de primera mano".

Sin fecha de reapertura

El incidente ha obligado a interrumpir la circulación la R2, la R2Nord y la R11 desde las 14.00 horas y de momento no hay fecha de reapertura para uno de los puntos claves para comunicar Barcelona con el Vallès Oriental. Así, la R11 circula de momento entre Portbou y Granollers Centre. La R2 y la R2Nord llegan desde Castelldefels y el Aeropuerto, respectivamente, hasta Sant Andreu y recuperan la circulación entre Montcada i Reixac y Granollers.