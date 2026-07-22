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Coto al humo de cigarrillos y vapeadores

¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?

La nueva ley antitabaco incluye multas de hasta 600 euros para los menores que fumen o vapeen

El plan integral antitabaco de Sanidad quiere seguir incrementando los espacios sin humo al aire libre como marquesinas y terrazas / Agencia ATLAS / Foto: EFE

El plan integral antitabaco de Sanidad quiere seguir incrementando los espacios sin humo al aire libre como marquesinas y terrazas / Agencia ATLAS / Foto: EFE

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La ley antitabaco aprobada este martes en el Consejo de Ministros no tiene una aplicación inmediata. De hecho, tras el verano, deberá empezar su trámite parlamentario y, por tanto, para recibir la luz verde definitiva, deberá conseguir una mayoría parlamentaria, una aritmética de entrada compleja en la actual legislatura.

Su andadura en el Congreso y luego el Senado es, por tanto, difícil de anticipar. En España no existe un plazo total fijo para aprobar una ley. Si se realiza por tramitación ordinaria, suele tardar varios meses, frecuentemente entre seis meses y más de un año. Puede prolongarse por enmiendas, negociaciones políticas, comparecencias o periodos sin actividad parlamentaria.

Recorrido parlamentario incierto

También existe el procedimiento urgente, por el que puede completarse en unas semanas o pocos meses, ya que se reducen los plazos. En casos muy consensuados, se aprueban rápidamente; otras pueden permanecer años en tramitación o incluso decaer si se disuelven las Cortes.

El recorrido habitual es: presentación de la iniciativa, debate y enmiendas en el Congreso, aprobación, paso al Senado y, si este introduce cambios o veta el texto, regreso al Congreso para la decisión definitiva.

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Por tanto, este verano se podrá seguir fumando y vapeando en las terrazas, piscinas, playas y conciertos al aire libre, una práctica que la nueva normativa prohibirá y que ha recibido el aplauso de las asociaciones de lucha contra el cáncer y de los colegios médicos. El gremio de restauradores, por su parte, ha mostrado una firma oposición a la nueva ley.

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