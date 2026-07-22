Catalunya monitoriza el impacto del calor en la salud: 2.800 insolaciones atendidas este verano, la mayoría entre jóvenes

Catalunya está viviendo uno de los veranos más cálidos de su historia. Según constatan los registros del Servei Meteorològic de Catalunya, desde que empezó la estación hasta ahora la temperatura ha estado casi cuatro grados por encima de la media climática y, además, se han registrado un total de tres olas de calor extremo que han afectado a los ocho millones de habitantes que residen en el territorio. Estos datos, lejos de reflejarse solo en los termómetros, también han tenido un impacto en la salud de miles de personas que, a raíz de estos episodios, han tenido que solicitar atención sanitaria urgente. La conselleria de Salut estima que desde que empezó el verano se han atendido cerca de 2.800 casos de golpes de calor, 1.880 de deshidratación y 208 desmayos. La mayoría de estos, en personas jóvenes de entre 15 y 44 años.

Los registros de la plataforma Sivic reflejan un aumento de las afecciones por calor: los picos de incidencia se registran los días posteriores a las olas de altas temperaturas

El aumento de las jornadas de calor extremo, en gran parte aupadas por el contexto de cambio climático, ha obligado a Catalunya a desplegar nuevas herramientas para monitorizar el impacto de las altas temperaturas en la salud ciudadana. "Es un tema que preocupa cada vez más. Sobre todo porque, a diferencia de antaño, vemos más casos y durante periodos de tiempo más prolongados", comenta Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, en una entrevista con EL PERIÓDICO. Y es por eso que, según relata Mendioroz, la conselleria ha decidido desplegar una herramienta para ofrecer datos reales sobre este fenómeno para así entender su verdadera magnitud y, eventualmente, tomar medidas al respecto para, por ejemplo, mejorar la asistencia sanitaria durante periodos de calor extremo.

Gráfica que muestra los casos por efectos del calor atendidos en Catalunya.

Los registros indican que la mayoría de afectaciones por el calor se atienden desde los centros de atención primaria. En lo que llevamos de verano, los CAP catalanes han registrado 2.287 casos de insolación y golpes de calor, 1.077 de deshidratación, 38 desmayos o síncopes vinculados a las altas temperaturas y hasta 327 patologías de distinta índole vinculadas al calor.

Desde el ámbito de las urgencias hospitalarias se han notificado 432 casos de insolaciones y golpes de calor, 168 síncopes y 618 casos de deshidratación. De estos, según constatan los registros, al menos 212 personas han requerido un ingreso hospitalario a raíz de estas condiciones. En total, desde que ha empezado el verano, Catalunya ha registrado una media de 35 golpes de calor al día. Durante los episodios de ola de calor más extremo, incluso se han llegado a contabilizar más de 500 casos en una semana.

Gráfico que muestra los casos de insolación atendidos en Catalunya.

En lugares como Barcelona ciudad, donde se han batido récords absolutos de temperatura con máximas por encima de los 40ºC, se han llegado a registrar hasta 350 casos de golpes de calor desde que empezó el verano y 86 episodios en una semana coincidiendo con los días más cálidos vividos hasta ahora. En Lleida, una de las provincias que más avisos por calor ha enlazado durante el periodo estival, registrando máximas cercanas a los 42ºC durante varios días seguidos, se han notificado hasta 118 casos de insolación en apenas tres meses. En Girona se han reportado 271 casos de golpe de calor, mientras que en Tarragona se ha llegado a los 201.

El Servei Meteorològic de Catalunya constata uno de los veranos más cálidos de su historia, con un impacto notable en la salud de la población catalana

En los gráficos de incidencia recopilados por la plataforma Sivic, la misma que se utilizó para medir el impacto de la pandemia de covid-19 o de la gripe, se puede ver que las afecciones con el calor llevan al alza desde que empezó el verano y que, de hecho, los grandes 'picos' de incidencias coinciden con las tres olas de calor registradas hasta ahora en Catalunya.

Sin embargo, a diferencia de lo que se podría pensar, el mayor número de casos no se da justo en los días de máximo nivel de aviso, sino en las tres jornadas posteriores. Según explica Mendioroz este factor se debe, por un lado, al efecto acumulativo del calor sobre la salud y, por otro lado, al hecho de que muchas personas suelen bajar la guardia en los días posteriores a los avisos más altos por calor.

Un ejemplo: el día más cálido de lo que llevamos de verano, el pasado 8 de julio, cuando se activó un aviso rojo generalizado en todo el territorio, la tasa de golpes de calor fue de 4,7 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el día 12, cuando gran parte de los avisos por altas temperaturas se redujeron, este mismo indicador subió hasta alcanzar los 6,45 casos por cada 100.000 habitantes.

"La incidencia de estos problemas entre los jóvenes refuerza la idea de que no podemos bajar la guardia ante el calor y que siempre hay que extremar precauciones durante los episodios de altas temperaturas" Jacobo Mendioroz — Subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública

Otro de los datos más llamativos son los grupos de edad más afectados por los golpes de calor y otras afecciones relacionadas con las altas temperaturas. En el caso de la mortalidad, son muchos los estudios que indican que las principales víctimas son los mayores de 85 años. Sin embargo, en el caso de insolaciones, desmayos y deshidratación, los registros indican que quienes más sufren estas afecciones son los jóvenes de entre 15 y 44 años. Esta franja por sí sola no solo concentra la mayoría de los casos detectados este verano, sino que, en algunos casos, multiplica por dos el siguiente grupo más afectado: las personas entre 45 y 59 años. Los registros constatan que, aunque con menor intensidad, también se están dando casos de golpes de calor en niños menores de 4 años y en adolescentes de hasta 14.

Gráfico que muestra los casos por efectos del calor en las personas de 0-14 años atendidos en Catalunya.

"La incidencia de estos problemas entre los jóvenes refuerza la idea de que no podemos bajar la guardia ante el calor y que siempre hay que extremar precauciones durante los episodios de altas temperaturas", afirma Mendioroz, quien afirma que, en muchos casos, las personas jóvenes y sanas hacen caso omiso de las recomendaciones al considerar que el calor solo es peligroso para los mayores y enfermos.

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En este sentido, según recuerda el especialista, durante las jornadas de altas temperaturas se aconseja a toda la población limitar la exposición al aire libre y durante las horas más cálidas del día, reducir la actividad deportiva más intensa y adaptar los hábitos en la medida de lo posible para evitar el calor extremo. En el caso de las personas mayores, además, donde el calor puede derivar en problemas más graves de salud, también se recomienda pautar la ingesta de agua, permanecer en lugares frescos y limitar las salidas a la calle durante las horas más calurosas del día.