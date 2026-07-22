Investigación abierto
El Arzobispado de Barcelona interviene tres fundaciones diocesanas por presuntas irregularidades en la gestión
Una auditoría externa ha detectado posibles ventas fraudulentas ya bajo precio de bienes de la Fundació Valldejuli
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El Arzobispado de Barcelona ha intervenido tres fundaciones de la Iglesia después de detectar presuntas irregularidades en su administración. La medida afecta a la Fundación Valldejuli, la Fundación San José Oriol y la Fundación Virgen de los Desamparados, según ha informado este miércoles el arzobispado en un comunicado.
En el caso de la Fundación Valldejuli, el arzobispado ha nombrado a dos nuevos administradores mancomunados con el objetivo de garantizar su buena administración. La decisión se ha tomado a raíz de una investigación encargada a una auditora externa, que habría detectado presuntas ventas fraudulentas y por debajo de su valor de bienes de la fundación, así como otras irregularidades en la gestión de la entidad.
Tras conocerse los resultados de la investigación, el administrador y director de la Fundación Valldejuli presentaron la renuncia. Ambos también estaban vinculados a la Fundación San José Oriol ya la Fundación Virgen de los Desamparados, donde igualmente han renunciado a los cargos que ocupaban.
Según el arzobispado, las investigaciones apuntan a que estas otras dos fundaciones también podrían haber sido objeto de una administración irregular. La institución diocesana mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer con detalle todas las actuaciones y obtener una información completa de los hechos.
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