España registra ya 22 grandes incendios forestales este año, tres veces mas que la media de la última década

España ha registrado 22 grandes incendios forestales (GIF) desde el inicio de 2026, una cifra que supera la media de nueve grandes fuegos contabilizados en el mismo periodo de la última década. Así lo reflejan los datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados hasta el 22 de julio.

Como consecuencia de estos y de otros fuegos de menor tamaño, las llamas han arrasado ya un total de 101.163,82 hectáreas forestales en todo el país, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), integrado en el programa Copernicus.

La situación preocupa especialmente por la intensa ola de calor que afecta esta semana a gran parte de España. Las altas temperaturas, unidas a la baja humedad y al viento en algunas zonas, mantienen el riesgo de incendios forestales en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península y Baleares.

Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha advertido de que el peligro de incendios aumentará durante los próximos días, por lo que ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones. Las autoridades recuerdan la importancia de evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio, especialmente en zonas forestales, ya que las condiciones meteorológicas favorecen una rápida propagación de las llamas.

Incendios en activo

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se ha duplicado en las últimas dos semanas y preocupan incendios que continúan activos. Entre el 9 y el 15 de julio se quemaron 23.076 hectáreas, pero la última semana, del 16 de julio hasta hoy, la cifra, aún provisional, ha llegado a las 37.999 hectáreas, la más alta de este año.

El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara, que ha arrasado al menos 30.000 hectáreas, es ya el segundo por superficie quemada de la historia de España después del registrado en Larouco, Quiroga y Oencia (entre Ourense, Lugo y León), en 2025. Además, se calcula que ha afectado ya a una cuarta parte del Parque Natural de la Sierra Norte, uno de los principales espacios protegidos de Castilla-La Mancha.

Noticias relacionadas

El incendio forestal de Ejulve, en la provincia de Teruel, ha evolucionado favorablemente durante toda la noche y se espera que los vecinos evacuados puedan regresar a sus casas durante este miércoles.