Las oenegés de infancia urgen a instalar pérgola, fuentes y protección en las ventanas en las escuelas cara al próximo curso

La previsión de un mes de septiembre más caluroso de lo habitual ha reabierto el debate sobre la adaptación de los colegios a las altas temperaturas. La ONG Educo alerta de que, si durante las próximas semanas no se adoptan medidas en los centros educativos, miles de estudiantes podrían comenzar el nuevo curso soportando temperaturas extremas dentro de las aulas, una situación que ya se vivió durante el pasado final de curso.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), existe una elevada probabilidad de que las temperaturas se mantengan por encima de la media durante las primeras semanas del curso escolar, lo que podría dificultar el desarrollo normal de las clases.

Pérgolas y zonas de sombra

Entre las actuaciones que la organización considera prioritarias destaca la instalación de pérgolas, cubiertas ligeras y otras estructuras que permitan crear espacios de sombra tanto en patios como en zonas exteriores de los colegios.

Además, propone aumentar las áreas verdes mediante la plantación de árboles y vegetación que ayuden a reducir la temperatura ambiental y proporcionen sombra durante los recreos y actividades al aire libre.

La ONG también apuesta por incorporar sistemas de protección solar en las ventanas de las aulas, como láminas reflectantes, persianas o toldos, que reduzcan la entrada directa de radiación solar y ayuden a mantener una temperatura más adecuada en el interior de los edificios.

Fuentes de agua accesibles

Otra de las medidas urgentes pasa por mejorar el acceso al agua potable dentro de los centros educativos. Educo considera necesario instalar más fuentes para que el alumnado pueda hidratarse de forma continua durante toda la jornada escolar, especialmente en los días de altas temperaturas.

La organización recuerda que una correcta hidratación es fundamental para prevenir golpes de calor, mareos y otros problemas de salud asociados a las elevadas temperaturas.

El calor afecta al aprendizaje

Diversos estudios científicos han demostrado que el exceso de calor repercute directamente en el rendimiento académico. Cuando las temperaturas en las aulas aumentan, disminuye la capacidad de concentración, se incrementan los errores y aparece una mayor sensación de fatiga.

Asimismo, la Asociación Española de Pediatría advierte de que a partir de los 26 grados el calor ya influye negativamente en el aprendizaje y, cuando se superan los 32 grados, también puede afectar a la salud del alumnado.

“Es posible que se repita la misma situación que vivió el alumnado en los meses de mayo y junio cuando en algunos centros las aulas llegaron a 35ºC. No podemos normalizar que miles de niños y niñas intenten aprender en espacios con estas temperaturas", apunta Pilar Orenes, directora general de Educo.

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Además de mejorar las infraestructuras, Educo también propone adaptar los horarios escolares durante los episodios de calor extremo y preparar planes que permitan garantizar la continuidad educativa si fuera necesario suspender temporalmente la actividad presencial.