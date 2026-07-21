Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una ruta por Collbató para que Jonathan hiciera su "terapia de confrontación"

Una nueva pieza se ha añadido al complejo puzle de la investigación de la muerte de Isak Andic, fundador de Mango: se trata de una intérprete británica que llevaba tiempo queriendo “colaborar con la justicia”, según explican fuentes cercanas a la investigación, y que asegura haber colaborado con Julia Lüderwaldt en sus terapias y haber acompañado a Jonathan, acusado del homicidio de su padre, dos veces pocos días antes de la caída mortal.

Según se desprende de la declaración que prestó ante los Mossos d’Esquadra el pasado 29 de junio en la comisaría de Martorell y en una segunda declaración el pasado 6 de julio en Les Corts, la mujer prestaba sus servicios a la terapeuta ecuatoriana –la mediadora familiar de Jonathan e Isak– cuando esta última le derivaba clientes para que mejoraran su inglés y, en ocasiones, para que les buscara rutas y excursiones donde poder llevar a cabo sus técnicas de “confrontación” para solucionar los problemas.

Precisamente, así definía el abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, los mensajes de la terapia de Julia Lüderwaldt en su recurso al auto de prisión: “Los 'mails' y whatsapps analizados se expresan en un contexto clínico de una terapia psicoanalítica fuertemente directiva en que se potencia por parte del terapeuta cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento”. De hecho, una paciente de Julia con quien ha conversado EL PERIÓDICO ha explicado que esta terapia “no la puede hacer cualquiera”. La misma paciente describe a Julia como una mujer dura y muy profesional.

"Terapia de confrontación"

En este contexto, la intérprete inglesa ha declarado a la policía que Julia le comunicó que contaba con un nuevo cliente con quien le pondría en contacto para que pensara rutas “extremas” en la montaña y naturaleza donde poner en práctica su terapia de "confrontación".

Fuentes cercanas a la investigación explican que la mujer declaró a la policía catalana que se había puesto en contacto con Jonathan y que este le había manifestado que quería preparar la salida para llevar a su sobrina como “regalo”. En ningún caso, explicó la mujer, el acusado nombró a su padre. De hecho, la intérprete explicó que había acompañado a Jonathan a Collbató en dos ocasiones muy próximas al 14 de diciembre de 2024, día de la muerte de Isak. La testigo detalló que fueron en el coche del hijo del fundador de Mango al menos en una ocasión y que recorrieron la ruta de las cuevas de Salitre.

En el lugar de la caída

A preguntas de los investigadores de si habían pasado por el lugar de los hechos, la mujer respondió que sí y declaró que caminaron cerca de una ermita donde había dos caminos a seguir. Los Mossos le mostraron fotografías de la zona donde cayó el empresario y la mujer no pudo recordar si habían parado en el punto de la caída.

La ruta de Collbató que hicieron padre e hijo el 14 de diciembre de 2024 es una zona frecuentada por excursionistas, un lugar que la jueza de instrucción número 5 de Martorell describió en el auto del 19 de mayo como “un camino que no presenta ninguna dificultad (…) excepto el punto en concreto donde se producen los hechos”.

Intérprete 'freelance'

La mujer inglesa es una intérprete 'freelance' que trabaja para diferentes despachos. Según ha podido saber este diario, la testigo manifestó que lleva “un año sin dormir” desde que conoció los hechos y que actualmente no guarda relación con la terapeuta. Describe su relación como “colaboradora”.

La mujer, que declaró voluntariamente a los Mossos, entregó su teléfono móvil para que volcaran el contenido de las conversaciones entre ella y la psicoanalista y entre ella y Jonathan Andic. Estos mensajes y audios fueron transcritos, ya están judicializados y los Mossos los están analizando. En las declaraciones policiales estuvieron presentes dos intérpretes.