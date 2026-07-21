Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en La Mierla (Guadalajara), que arrasa ya más de 27.000 hectáreas

Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de más de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) dejó 13 víctimas mortales y ahora toda la atención está puesta en el fuego de Orés, en Zaragoza, que ya ha quemado más de 15.000 hectáreas y el de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a 26.000 hectáreas.

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De momento, los incendios en Catalunya están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

27.000 hectáreas En total, hay más de 27.000 hectáreas calcinadas y más de 1.200 personas afectadas por evacuación o confinamiento de su municipios. Al hilo de esto, y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas desfavorables, Sabrido ha puesto en valor el trabajo de los equipos de extinción, que "están haciendo un trabajo encomiable y que esperamos que en breve tiempo pueda ser de alguna manera perimetrado y controlado". El delegado del Gobierno ha estado acompañado por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos, el coronel jefe interino de la segunda zona de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo, o el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, entre otras autoridades.

30 municipios afectados Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, hay un total de 30 municipios evacuados tras sumar a la localidad de Alpedroches después de la celebración del último CECOPI. Son La Mierla, Muriel, Campamento Umbralejo, Almiruete, Los Palancares, Semillas, La Nava de Jadraque, Arroyo de Fraguas, Las Navas de Jadraque, Zarzuela de Jadraque, El Ordial, Monasterio, Bustares, Villares de Jadraque, Veguillas, Gascueñas de Bornova, Robledo de Corpes, Aldeanueva de Atienza, Prádenas de Atienza, Naharros, Bodera , Ríofrio de llano, Cardeñosa, Santiuste, Rebollosa de Jadraque , Angón, Hiendelaencia, San Andrés de Congosto, Congostrina. Además de 11 municipios confinados, que son Albendiego, Ujados, Cañamares, Tordelloso y La Miñosa, a los que hay que añadir tras la celebración del último CECOPI a las localidades de Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza.

El delegado del Gobierno pide "no condenar a nadie" por el fuego de La Mierla hasta que se concluya el informe El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha señalado que la Guardia Civil está realizando el informe correspondiente sobre el fuego de La Mierla, por lo que ha pedido prudencia. "No condenemos ni responsabilicemos a nadie antes de que concluya". Desde Tamajón en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando, ha señalado que "no es el momento de entrar en discusiones políticas, sino de apagar el fuego". "Es en lo que todos, con independencia de cuál sea la ideología de cada uno, tenemos que tener el esfuerzo", ha demandado. Allí ha querido elogiar la colaboración y coordinación entre administraciones para luchar desde el primer momento contra el que ya es el incendio forestal que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha. En este sentido, el delegado del Gobierno ha agradecido el trabajo de las autoridades al mando del incendio, en especial de la Guardia Civil, "que también tendrá que controlar el acceso de servicios que puedan necesitar los animales a fin de que no tengan ningún problema o por lo menos puedan subsistir".

Evacuada la población de Molinos (Teruel) por el incendio forestal de Ejulve El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje Es-Alert para evacuar la población del municipio de Molinos (Teruel) debido al incendio forestal que afecta al término municipal de Ejulve, en la misma provincia, ha informado esta madrugada el 112 de Aragón. En un mensaje publicado en la red social X, el 112 ha informado también de que se ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, por este incendio. Este nivel operativo se activa cuando el fuego amenaza núcleos de población o infraestructuras importantes, exige la adopción de medidas de protección civil para la población y sus bienes, y se incorporan medios extraordinarios para controlar las llamas. El incendio de Ejulve había obligado ya al desalojado de tres masías de la zona y a la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). rfg/fp

Castilla y León declara la Situación Operativa 1 por el incendio de Retortillo de Soria La Junta de Castilla y León ha declarado la Situación Operativa 1 (SIT-1) por el incendio de Retortillo de Soria. Este nivel se activa cuando uno o varios incendios forestales pueden afectar gravemente a bienes de naturaleza forestal y levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, o cuando existe simultaneidad de incendios forestales y/o concentración espacial con IGR-0 y/o IGR-1.

Evacuada la residencia de mayores de Retortillo de Soria por el incendio La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de los 31 residentes de la residencia Virgen del Prado de Retortillo de Soria, así como de dos vecinos con gran dependencia, por la situación de la calidad del aire y la posibilidad de que empeoren las condiciones. En total, 33 personas han sido trasladadas: 32 a la residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón y una al Hospital Universitario Santa Bárbara.

Castilla y León eleva a 2 el Índice de Gravedad Potencial por el incendio de Retortillo de Soria La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por el incendio de Retortillo de Soria. Según ha informado Naturaleza Castilla y León, el fuego ha provocado la declaración de IGR 2 por posibles afecciones graves a poblaciones por humo, por lo que se pide a la población que pueda verse más afectada que permanezca en sus domicilios.

Los Bombers actualizan el estado de los incendios forestales de julio Los Bombers han actualizado la situación de los principales incendios de vegetación de este mes. Los fuegos de Sant Quirze Safaja, Sentmenat, Baronia de Rialb, Pontils, Aiguamúrcia y Rubió figuran como controlados, mientras que los de la Bisbal d'Empordà, Navarcles, Guimerà y Carme constan ya como extinguidos.

Los Bombers dan por controlados todos los grandes incendios forestales de julio Los Bombers han actualizado el estado de los principales incendios de vegetación de este mes y ya dan por controlados los fuegos de Sant Quirze Safaja, Sentmenat, Baronia de Rialb, Pontils, Aiguamúrcia y Rubió. Además, los incendios de la Bisbal d'Empordà, Navarcles, Guimerà y Carme figuran ya como extinguidos.