16 dotaciones de Bombers trabajan en el incendio de una nave industrial de Vilamalla

Un total de 16 dotaciones de Bombers trabajan desde las 19.15 horas de este martes en el incendio declarado en una nave industrial de Vilamalla (Alt Empordà).

Las llamas afectan al interior de la construcción, situada junto a la carretera N-II, y se encuentran completamente desarrolladas. Los efectivos de emergencias combaten el fuego desde el exterior con el objetivo de evitar que se propague a las naves colindantes.

Otro incendio en Maçanet de la Selva

Por otra parte, esta tarde los Bombers también han intervenido en un incendio de cañas y matorrales junto a la vía del tren en Maçanet de la Selva.

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El fuego ya está estabilizado, aunque ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes.