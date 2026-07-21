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16 dotaciones de Bombers trabajan en el incendio de una nave industrial de Vilamalla

El cuerpo de emergencias combate las llamas desde el exterior para evitar que se propaguen a las naves colindantes

16 dotaciones de los Bomberos trabajan en un incendio en una nave industrial de Vilamalla.

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Un total de 16 dotaciones de Bombers trabajan desde las 19.15 horas de este martes en el incendio declarado en una nave industrial de Vilamalla (Alt Empordà).

Las llamas afectan al interior de la construcción, situada junto a la carretera N-II, y se encuentran completamente desarrolladas. Los efectivos de emergencias combaten el fuego desde el exterior con el objetivo de evitar que se propague a las naves colindantes.

Otro incendio en Maçanet de la Selva

Por otra parte, esta tarde los Bombers también han intervenido en un incendio de cañas y matorrales junto a la vía del tren en Maçanet de la Selva.

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El fuego ya está estabilizado, aunque ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes.

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