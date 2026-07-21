Consell de Govern
El Govern aumenta un 5% el importe de los servicios de atención a víctimas de violencia machista
La medida llega una semana después de que Illa anunciara que el departament de Igualtat i Feminismes también se beneficiaria de la equiparación salarial del tercer sector
La equiparación salarial del sector social se extenderá a los profesionales de todos los departaments implicados
El Govern ha aprobado este martes un aumento del 5 % de los importes de los servicios de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral para mujeres víctimas de la violencia machista con el propósito de mejorar y "dignificar" las condiciones laborales de los profesionales de este sector.
El incremento de estos recursos será retroactivo y se aplica desde el pasado 1 de enero, según ha informado este martes el Departamento de Presidencia en un comunicado.
La iniciativa, impulsada desde el departament d'Igualtat i Feminisme, mejorará servicios como los de intervención especializada (SIE), de acogida y recuperación, los técnicos de Punt de Trobada y la línea de atención a las mujeres en situación de violencia machista.
El Govern ha recordado que esta medida se suma a otras adoptadas en Cataluña recientemente, como el impulso de la equiparación salarial del tercer sector. La semana pasada, Salvador Illa anunció que la medida --acordada en principio con los Servicios Sociales que caían bajo la competencia del departament de Drets Socials-- también se aplicaría en el resto de conselleries implicadas, como la de Igualtat i Feminisme. Las trabajadoras de estos servicios se habían manifestado una semana antes para reclamar el cambio.
- Un lío judicial frena la investigación a un notario de Barcelona denunciado por estafar a una veintena de ancianos
- El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
- Muere un menor de 13 años al derrumbarse una fuente durante la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo
- España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios
- Barcelona celebra la victoria del Mundial sin incidentes: tres detenidos por robo y un denunciado por desobediencia
- Estado de los embalses hoy, 20 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'En clase me aburría, hablaba mucho y mis notas empezaron a bajar
- Los jueces de Barcelona han dictado este 2026 un 13% más de expulsiones sustitutorias de prisión