El Govern aumenta un 5% el importe de los servicios de atención a víctimas de violencia machista

El Govern ha aprobado este martes un aumento del 5 % de los importes de los servicios de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral para mujeres víctimas de la violencia machista con el propósito de mejorar y "dignificar" las condiciones laborales de los profesionales de este sector.

El incremento de estos recursos será retroactivo y se aplica desde el pasado 1 de enero, según ha informado este martes el Departamento de Presidencia en un comunicado.

La iniciativa, impulsada desde el departament d'Igualtat i Feminisme, mejorará servicios como los de intervención especializada (SIE), de acogida y recuperación, los técnicos de Punt de Trobada y la línea de atención a las mujeres en situación de violencia machista.

El Govern ha recordado que esta medida se suma a otras adoptadas en Cataluña recientemente, como el impulso de la equiparación salarial del tercer sector. La semana pasada, Salvador Illa anunció que la medida --acordada en principio con los Servicios Sociales que caían bajo la competencia del departament de Drets Socials-- también se aplicaría en el resto de conselleries implicadas, como la de Igualtat i Feminisme. Las trabajadoras de estos servicios se habían manifestado una semana antes para reclamar el cambio.