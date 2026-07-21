Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AndicPropietarios BarcelonaZapateroJulitoSicario BarcelonaLey antitabacoLa OdiseaEclipse solarBarcelonaUcraniaKaylee Hottle
instagramlinkedin

En Directo

Sorteos

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 21 de julio de 2026

Imagen para el sorteo de Euromillones

Imagen para el sorteo de Euromillones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

Noticias relacionadas

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un lío judicial frena la investigación a un notario de Barcelona denunciado por estafar a una veintena de ancianos
  2. El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
  3. Muere un menor de 13 años al derrumbarse una fuente durante la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo
  4. España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios
  5. Barcelona celebra la victoria del Mundial sin incidentes: tres detenidos por robo y un denunciado por desobediencia
  6. Estado de los embalses hoy, 20 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  7. África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'En clase me aburría, hablaba mucho y mis notas empezaron a bajar
  8. Los jueces de Barcelona han dictado este 2026 un 13% más de expulsiones sustitutorias de prisión

16 dotaciones de los Bomberos trabajan en un incendio en una nave industrial de Vilamalla.

16 dotaciones de Bombers trabajan en el incendio de una nave industrial de Vilamalla

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 21 de julio de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 21 de julio de 2026

Detenido el "presunto sicario" del asesinato de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

Detenido el "presunto sicario" del asesinato de un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona

Los parques solares de Alcarràs y Pujalt convierten 2026 en el año del salto definitivo en renovables a pesar de los parcos avances del último año

Los parques solares de Alcarràs y Pujalt convierten 2026 en el año del salto definitivo en renovables a pesar de los parcos avances del último año

La nueva ley de medicamentos acortará a 180 días la negociación del precio de un fármaco

La nueva ley de medicamentos acortará a 180 días la negociación del precio de un fármaco

Cuatro mujeres muertas en las últimas 24 horas: al menos dos casos se investigan como presuntos crímenes machistas

Cuatro mujeres muertas en las últimas 24 horas: al menos dos casos se investigan como presuntos crímenes machistas

La patronal estatal de bares y restaurantes: "Prohibir fumar en las terrazas de un país turístico será pegarse un tiro en el pie"

La patronal estatal de bares y restaurantes: "Prohibir fumar en las terrazas de un país turístico será pegarse un tiro en el pie"