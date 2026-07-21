Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 21 de julio de 2026

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

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El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Hasta aquí el sorteo Hasta aquí la retransmisión del sorteo de Euromillones de este viernes. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!

Combinación ganadora de Euromillones Combinación ganadora: 2, 3, 8, 28 y 39 Estrellas: 2 y 11 El Millón: DSL64791

Y ahora Euromillones

Combinación ganadora de la Bonoloto Combinación ganadora: 4, 9, 12, 16, 31 y 44 Complementario: 25 Reintegro: 0

¡Empieza el sorteo de la Bonoloto!

En 5 minutos, la Bonoloto En cinco minutos empieza el primer sorteo de la noche: la Bonoloto. Para jugar, tienes que seleccionar un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada apuesta. Si lo deseas, puedes seleccionar tú los números de cada apuesta o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria. El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €.

Pero antes, la Bonoloto Después de la Bonoloto, conoceremos el resultado de Euromillones. ¿Preparados?

Dónde ver el sorteo de Euromillones en directo El sorteo de Euromillones puede seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Además, en EL PERIÓDICO le contamos en tiempo real la combinación ganadora y todos los números premiados.

El bote de Euromillones de hoy asciende a 59 millones de euros El sorteo de Euromillones de este martes pone en juego un bote de 59 millones de euros para quienes acierten la combinación ganadora