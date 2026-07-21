Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusZapateroJulitoLey antitabacoPedrerolRebelión cucarachasLey amnistíaLa DiadaBarcelonaBadia del VallèsUnai Simón
instagramlinkedin

Psicología

Los psicólogos expertos coinciden: la principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

España se impuso a Argentina con gol en la prórroga de un heroico Ferran Torres

La lluvia se mezcla con las lágrimas en una Argentina sin consuelo por la derrota ante España

La principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

La principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Copa del Mundo más larga de la historia llegóa su fin el domingo, con final feliz para España, que se proclamó campeona con tras someter a Argentina e imponerse con gol en la prórroga de un heroico Ferran Torres. El Mundial 2026 se ha desarrollado en Canadá, Estados Unidos y México, del 11 de junio al 19 de julio. Es la primera ocasión que el torneo se organiza en tres países, siendo México el primer país que alberga tres ediciones (1970, 1986 y 2026).

De hecho, este Mundial es el primero en incluir cuarenta y ocho selecciones, dieciséis más que en Qatar 2022. Después de 103 partidos, la celebración de la gran final en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, entre España y Argentina, puso el broche de oro a un torneo para el recuerdo.

El Estadio de New Jersey comienza los preparativos para recibir la final del Mundial

El Estadio de New Jersey comienza los preparativos para recibir la final del Mundial / .

La selección española llegaba a la final del Mundial 2026 como campeona de Europa, yse enfrentó a la actual campeona de Sudamérica. De esta forma, se produjo la tan esperada Finalísima, partido que debía enfrentar a ambos equipos en marzo de este año y que nunca llegó a disputarse.

En este contexto, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre este duelo hispano. Al compartir idioma, se ha generado una rivalidad deportiva señalando las diferencias entre ambas aficiones. Por este motivo, el portal 'Metabolic' de OK Diario ha hecho un análisis sobre las principales diferencias.

España se prepara para enfrentar en la final de la Copa del Mundo a Argentina

España se prepara para enfrentar en la final de la Copa del Mundo a Argentina / .

Según los especialistas, existe un estilo comunicativo distinto entre ambas sociedades. "En Argentina, la conversación suele ser más expresiva y gestual", apunta el citado medio. Para los argentinos, "el uso de las manos, los cambios de tono y la implicación emocional son parte habitual del habla cotidiana".

Al contrario, en algunas partes de España la expresión es más contenido. "El estilo comunicativo español tiende a ser más directo y literal, mientras que en Argentina es común recurrir a eufemismos o rodeos verbales, sobre todo para suavizar desacuerdos o críticas", explica el texto.

Noticias relacionadas

En este sentido, cabe destacar cómo se percibe la relación emocional y expresividad entre argentinos y españoles: "Las manifestaciones afectivas son más visibles en Argentina. Abrazos, palabras cariñosas y contacto físico frecuente son habituales, incluso entre adultos. En España, si bien la familia es un pilar relevante, las muestras emocionales tienden a ser más moderadas".

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un lío judicial frena la investigación a un notario de Barcelona denunciado por estafar a una veintena de ancianos
  2. El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
  3. Muere un menor de 13 años al derrumbarse una fuente durante la celebración del Mundial en Ciudad Rodrigo
  4. España se prepara para una nueva ola de calor que dejará máximas de 45 grados y elevará aún más el riesgo de incendios
  5. Barcelona celebra la victoria del Mundial sin incidentes: tres detenidos por robo y un denunciado por desobediencia
  6. Estado de los embalses hoy, 20 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  7. África, la joven con altas capacidades que empezará la universidad con 16 años: 'En clase me aburría, hablaba mucho y mis notas empezaron a bajar
  8. Los jueces de Barcelona han dictado este 2026 un 13% más de expulsiones sustitutorias de prisión

Lluís Puig, dermatólogo del Hospital Sant Pau, sobre las sombrillas: "Hay paraguas especiales con un valor de protección de 50"

Lluís Puig, dermatólogo del Hospital Sant Pau, sobre las sombrillas: "Hay paraguas especiales con un valor de protección de 50"

Los psicólogos expertos coinciden: la principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

Los psicólogos expertos coinciden: la principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

La principal diferencia entre españoles y argentinos radica en la intensidad emocional con la que se vive y se expresa la cotidianidad

Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días

Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días

Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días

Investigan como presunta violencia de género la muerte de una mujer en Alicante

Investigan como presunta violencia de género la muerte de una mujer en Alicante

Directo | Los bomberos logran que el incendio de Guadalajara no se extienda hasta Soria

Directo | Los bomberos logran que el incendio de Guadalajara no se extienda hasta Soria

Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: "El éxito es que la persona deje de sufrir"

Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: "El éxito es que la persona deje de sufrir"