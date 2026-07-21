El eclipse del 12 de agosto atraerá a casi medio millón de turistas a España y dejará 342 millones de euros

España vivirá el próximo 12 de agosto el primer eclipse total en más de un siglo y, gracias a ello, se convertirá en el epicentro mundial del turismo astronómico. Según calcula un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Economía, este evento movilizará a casi medio millón de turistas extranjeros hacia las zonas situadas en la 'franja de totalidad' del eclipse y generará 342 millones de euros para la economía española. El análisis, presentado este martes, apunta a que las reservas de vuelos hacia las provincias 'agraciadas' ya han aumentado un 8% respecto a años anteriores y, además, las reservas hoteleras para agosto se han incrementado casi un 20%. El Gobierno estima que gran parte de este incremento de la demanda turística recaerá en alojamientos rurales así como hoteles, apartamentos, campings situados en zonas menos turísticas pero que, en ocasión de este evento, se convertirán en "tribuna privilegiada" para disfrutar de este espectacular evento astronómico.

Según detalla el informe del Ministerio de Economía, presentado tras una reunión de la Comisión Interdepartamental para el Trío ibérico de Eclipses presidida por el presidente Pedro Sánchez, el eclipse movilizará a dos tipos de perfiles. Por un lado, según los datos del CIS, hasta un 8,4% de los españoles afirma que se moverá a una provincia distinta de su lugar de residencia para ver el eclipse. Por otro lado, más allá de los movimiento internos, se estima que durante la semana del eclipse se producirá la llegada de hasta 446.700 visitantes extranjeros hacia las provincias situadas en la franja de totalidad del evento. El ejecutivo calcula que, con todo ello, este evento astronómico traerá hasta 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes en España.

Según estima el informe, la ocupación hotelera en las provincias del eclipse ya roza el 76% pero que, aún así, sigue habiendo hasta 1.065.515 de plazas de alojamiento disponible entre hoteles, apartamentos, cámpings, alojamientos rurales y viviendas turísticas. Un reciente análisis de la plataforma SiteMinder afirma que las reservas turísticas en la zona ya se han incrementado en más de un 76% y que, asimismo, los precios están experimentando subidas de hasta el 85% respecto a años anteriores por estas mismas fechas. Entre las zonas donde más se observa este fenómeno destacan Asturias, A Coruña, Palma y Valencia. En Tarragona, según datos de la plataforma, se observa que los turistas no solo han reservado con más antelación que otros años sino que, además, también optan por estadías más cortas lo que indica que su viaje se debe principalmente al eclipse.

Preparativos logísticos

A menos de un mes para el evento, el Gobierno ha anunciado que se desplegará con un plan especial de seguridad para "garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes" durante el día del acontecimiento, así como en un plan específico de Protección Civil para "evaluar riesgos y mejorar la gestión de emergencias". Según explican los responsables de esta iniciativa, se llevarán a cabo medidas como regulación de flujos circulatorios, control en carreteras, diseño de respuestas inmediatas ante congestiones severas y retornos masivos y, además, despliegues en itinerarios, parkings y núcleos urbanos para evitar la delincuencia común, garantizar el orden y velar por la convivencia pacífica durante el día del eclipse. En Catalunya, así como en País Vasco y Navarra, gran parte de estas funciones recaerán el cuerpo de Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral así como en otros cuerpos de seguridad.

Otro de los mecanismos que se activará durante las semanas previas del eclipse es la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) que, desde el 6 de agosto hasta el día del evento, se centrará en proporcionar datos sobre la predicción meteorológica en los distintos puntos de observación así como información sobre el riesgo de incendios forestales ya que, por las fechas, el eclipse de este año coincide con uno de los periodos más cálidos del año y, a su vez, con una de las épocas con mayor peligro de fuegos forestales en España. Muchas de las comunidades donde se verá el fenómeno ya está preparando potentes dispositivos de seguridad para evitar que se inicien fuegos y, en algunas, incluso se plantean restricciones de acceso a zonas boscosas y prohibición de fumar en espacios naturales.

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El Ejecutivo ha elegido el Observatorio de Yebes de Guadalajara, el observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN), como epicentro de su despliegue logístico para el día del eclipse. Tal y como explicó la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, este centro acogerá un acto para que medios de comunicación nacionales e internacionales puedan retransmitir en directo para todo el mundo este acontecimiento histórico en España. Ese día, según adelantó Morant, se organizarán actividades especiales con diferentes científicos y con los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García.