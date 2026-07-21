Cuatro mujeres mueren asesinadas en solo 24 horas: "En verano deberían extremar la vigilancia de las mujeres en riesgo"

Al menos cuatro mujeres han sido asesinadas en España en las últimas 24 horas. Los casos han golpeado las provincias de Málaga, Toledo y Alicante y la policía investiga tres de ellos como presunta casos de violencia machista mientras se esclarecen los detalles del último suceso, que se ha producido este martes por la mañana en la localidad malagueña de Benahavís. Dos de los presuntos responsables ya han sido detenidos y otro murió tras precipitarse desde un mirador en Antequera. Las expertas consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que el repunte de la violencia de género es habitual en fechas veraniegas porque "el contacto entre la parejas es más intensa" y "los hombres tienen más oportunidades o excusas para ejercer la violencia" y reclaman a las administraciones más seguimiento de mujeres que ya hayan sufrido agresiones y un refuerzo de los recursos de acogida.

El primer caso investigado por la Policía Nacional es el que se produjo este lunes en Antequera (Málaga). Los agentes encontraton el cadáver de una mujer de 30 años con heridas de arma blanca en su vivienda del centro de la localidad poco antes de las 12.00 horas, tras una llamada al 112. Pocas horas antes del hallazgo, su pareja, un hombre de 35 años, había muerto tras precipitarse desde un mirador de la ciudad.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado que "todo apunta" a que el asesinato es un nuevo caso de violencia de género". "Todos los indicions apuntan a que el asesinato se produjo en el domicilio que compartían mediante arma blanca" y que más tarde "el autor de ese asesinato se suicida". Ambos tenían dos hijos, de cuatro y siete años, y estaban incluidos en el sistema VioGén, aunque las medidas cautelares de protección se habían levantado hacía apenas a una semana.

Más violencia

Un segundo asesinato se ha producido la madrugada de este martes en la localidad de Alameda de la Sagra (Toledo). Allí, un hombre de 48 años ha sido detenido por el presunto asesinato de su mujer, de 45. El supuesto agresor ha tenido que ser trasladado al hospital porque presentaba heridas de arma blanca, en lo que se cree que pudo ser un intento de suicidio tras el asesinato de su pareja. En el momento de la agresión, sobre las 5.00 horas, se encontraban en la casa tres de los cuatro hijos de la pareja -- de 26, 23 y tres años--. La investigación de la Policía Nacional ha determinado que ni el presunto agresor ni la víctima constaban en el sistema VioGén.

La tercera muerte violenta se ha producido en Almoradí (Alicante), donde la Guardia Civil investiga como asesinato machista la muerte de una mujer de 56 años, tal como ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. De momento, la policía ha detenido al marido de la víctima, de 61 años, tras encontrar su cuerpo en el interior de un edificio del casco urbano de la localidad. El aviso se recibió sobre las 23.00 horas de este lunes.

Por último, este martes por la mañana , una mujer ha sido asesinada de forma violenta en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima ha sido hallada tras la alerta de una persona, que ha indicado oír un grito y ha informado que un hombre había salido del lugar en un coche de forma precipitada, según han informado a la agencia Efe fuentes de la investigación. De momento, la Guardia Civil no precisa si el suceso se investiga como un posible asesinato machista.

Si se confirman estos cuatro casos como crímenes machistas, ya serían 33 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026.

El efecto del verano

La psicóloga especializada en violencia machista, Cecília Gelpí, explica que durante las vacaciones "el contacto entre la pareja es más intenso y suelen surgir más conflictos que hacen que la frustración sea más difícil de controlar". Según la experta, este incremento de la convivencia puede agravar situaciones de violencia que ya existían previamente.

Isabel Muntané, periodista feminista especializada en violencia machista, señala que esta convivencia más continuada "puede generar mayores espacios de estrés por factores relacionados con la organización de la casa, el cuidado de los hijos o la planificación de las vacaciones y "hace que los hombres tengan más oportunidades o excusas para ejercer la violencia". Además, Muntané señala que durante el verano "las mujeres están más aisladas y cuentan con menos apoyo de la familia, las amigas o las compañeras de trabajo, que podrían detectar comportamientos de riesgo o ayudarles."

Gelpí también destaca que existe un patrón que se repite tras los periodos vacacionales: "Hay un aumento en los servicios y sistemas de atención a mujeres que han sufrido violencia machista", lo que refleja que muchas víctimas aprovechan el final de estas fechas para pedir ayuda o denunciar. La psicóloga considera que las administraciones deberían extremar la vigilancia durante estos meses, especialmente sobre los casos de mayor riesgo. "Se debería aumentar el seguimiento sobre las mujeres que tienen alguna orden de alejamiento, han sufrido algún tipo de agresión o cuando hay niños de por medio", afirma.

También considera necesario reforzar los recursos de acogida durante el verano, ya que "es una época donde los hombres tienden más a buscar a sus exparejas", lo que aumenta el riesgo de nuevos episodios de violencia.

El papel del fútbol

Otra de las cuestiones a analizar es la posible relación entre grandes competiciones futbolísticas, como el Mundial que acabó este pasado domingo, y el aumento de la violencia machista. "Por desgracia, se ha podido comprobar que la violencia machista crece durante algunos eventos deportivos, ya sea por la frustración o por la falta de control de las emociones", afirma Gelpí. La experta menciona un estudio, llevado a cabo en Inglaterra, que demuestra que cuando jugaba la selección inglesa las denuncias por violencia machista aumentaban un 26% y si perdían el porcentaje se elevaba hasta el 38%.

Muntané, por su parte, considera que "lo que hay que hacer es un trabajo sostenido en el tiempo para reeducar a estos hombres". Habría que acabar con la hegemonía de estas masculinidades violentas. Durante este último Mundial, pone de ejemplo la experta, "se han difundido por redes sociales imágenes hechas con inteligencia artificial donde se sexualizaba a mujeres que simplemente estaban viendo un partido porque les gusta el deporte. "Convertir a esas mujeres en objetos sexuales alimenta estas masculinidades tóxicas”, apunta Muntané.

La periodista también señala que "ha habido un número importante de jugadores con acusaciones graves de violencia sexual contra las mujeres que han seguido jugando sin problemas, incluso han recibido el respaldo o el reconocimiento de autoridades internacionales vinculadas al fútbol."