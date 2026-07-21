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Incidencia en Rodalies

Cortadas la R13 y R14 entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) por robo de cable

Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros

Rodalies mantiene 183 tramos de vía con la velocidad limitada seis meses después del accidente de Gelida

Un usuario de Rodalies espera el tren.

Un usuario de Rodalies espera el tren. / Zowy Voeten

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La circulación de las líneas R13 y R14 de Rodalies entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) está cortada por robo de cable desde este martes a primera hora.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, según ha informado Adif. Técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia.

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