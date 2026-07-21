Incidencia en Rodalies
Cortadas la R13 y R14 entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) por robo de cable
Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros
Rodalies mantiene 183 tramos de vía con la velocidad limitada seis meses después del accidente de Gelida
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La circulación de las líneas R13 y R14 de Rodalies entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) está cortada por robo de cable desde este martes a primera hora.
Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, según ha informado Adif. Técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia.
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