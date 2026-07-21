Catalunya desplegará un centro de edición genómica de cereales para desarrollar variedades resistentes a sequías y extremos climáticos

El Govern de la Generalitat ha aprobado el despliegue de 3,65 millones de euros para la construcción de un nuevo Centro de Edición Genómica de Cereales (CEGC) para desarrollar cultivos más adaptados a los extremos climáticos. El proyecto, que se construirá en Lleida, prevé estar operativo para 2028 y, según han explicado este martes sus impulsores, centrará sus primeros proyectos de investigación en cómo adaptar los cultivos de arroz a un contexto de sequías, salinización de los suelos y adversidades climáticas de todo tipo. "El objetivo es poner la investigación y la innovación al servicio del sector agroalimentario para contribuir a una agricultura más competitiva, resiliente y sostenible", afirman desde el departament de Recerca durante la presentación de esta nueva iniciativa con la que se aspira, entre otros, a "convertir a Catalunya en uno de los territorios de referencia en la aplicación de las nuevas técnicas de edición genómica a la mejora de los cereales".

Este nuevo centro de investigación, anunciado este martes por la consellera Núria Montserrat, empezará a construirse el año que viene y, si todo avanza según lo previsto, estará terminado y ya operativo para 2028. Su estructura, explican, se ubicará en el campus de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal de la Universidad de Lleida y se integrará dentro de las insfraestructuras de Agrotecnio, por lo que pasará a formar parte de la red centros de investigación de Catalunya (CERCA). Sus creadores afirman que "esta ubicación reforzará un ecosistema científico y de innovación plenamente consolidado" y "favorecerá la colaboración entre la universidad, los centros de investigación y el sector agroalimentario facilitando así la transferencia de conocimiento y desarrollo de proyectos de alto impacto" en ámbitos tan estratégicos como la agricultura.

Representación del nuevo Centro de Edición Genómica de Cereales (CEGC) de Lleida. / -

El gran reto de este nuevo centro de investigación será desarrollar plantas modificadas genéticamente para, por ejemplo, resistir mejor a situaciones de calor extremo, periodos de escasez de agua o entornos donde se produce una salinización del suelo. Para ello se contará con el trabajo de especialistas como Teresa Capell para "utilizar las tecnologías de edición genómica más avanzadas" para así "introducir modificaciones muy precisas en el genoma de las plantas para acelerar la obtención de variedades con características de interés agronómico". "Estas herramientas permiten desarrollar cultivos más resistentes a la sequía, a las temperaturas extremas y enfermedades, más eficientes en el uso del agua y de los nutrientes y con una mejor calidad, siempre dentro del marco regulador europeo", afirman sus impulsores.

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La ubicación de este centro en Lleida también aspira a consolidar el papel de esta provincia no solo como capital agrícola sino, además, como "uno de los principales polos de investigación agroalimentaria del sur de Europa". Sus impulsores afirman que esta nueva infraestructura también contribuirá a reforzar la capacidad del sistema catalán de investigación para atraer talento a distintos puntos del territorio, impulsar proyectos científicos competitivos en el ámbito internacional y, sobre todo, generar conocimiento con impacto económico y social.