Catalunya presenta una nueva guía para gestionar el uso de la inteligencia artificial en las aulas sin perder "integridad académica"

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha presentado este martes la Escala IRIS, un nuevo marco de trabajo diseñado "para gestionar la integridad académica y el uso de la inteligencia artificial en las aulas"; un modelo que se estructura en seis niveles de integración, que van desde la ausencia total de tecnología hasta la producción autónoma supervisada por seres humanos. Según han explicado sus creadores, la guía no pretende "jerarquizar las herramientas", sino definir el grado de delegación cognitiva y la responsabilidad que asumen docentes, alumnado y familias en cada tarea. Mediante orientaciones pedagógicas y un "enfoque humanista", la guía buscan fomentar la transparencia y el pensamiento crítico en el entorno educativo.

El documento recuerda que la IA no es neutral y que, por tanto, la autoría humana y el discernimiento "deben permanecer siempre en el centro del proceso de aprendizaje".

Según la Escala IRIS, tanto los docentes como los alumnos tienen responsabilidades claras y compartidas para garantizar la integridad académica y un uso humanista de la inteligencia artificial (IA). La premisa fundamental es que la autoría y la responsabilidad del trabajo deben recaer siempre en las personas, independientemente del grado de automatización utilizado.

Responsabilidad del alumnado

El documento subraya que el alumnado debe pasar de una actitud pasiva a una basada en el discernimiento crítico y la transparencia. Debe hacer explícito qué papel ha desempeñado la IA en su proceso de aprendizaje. Esto incluye la recomendación de incorporar una declaración de uso de la IA que indique "el nivel IRIS" utilizado y las tareas realizadas. Aunque se utilice la IA para generar borradores o productos, el alumno debe ser capaz de reescribir con voz propia, eliminar partes genéricas y asegurarse de que el contenido refleje su propio criterio.

El docente tiene la obligación de confirmar si el alumno comprende el trabajo que ha entregado y si es capaz de explicarlo oralmente

"Es responsabilidad del alumno no confiar ciegamente en la IA. Debe validar los datos con fuentes externas, para detectar posibles errores o sesgos", apuntan. "El uso de la IA debe servir para la construcción autónoma del conocimiento y, en los niveles de cocreación, el alumno debe tomar decisiones de manera constante y ser capaz de argumentar por qué acepta o rechaza las propuestas de la máquina", añaden.

Papel del docente

El documento recuerda también el papel del docente, quien debe actuar como guía y garante de la calidad pedagógica. El docente debe decidir cuándo, cómo y para qué se utiliza la IA, teniendo en cuenta que, en ocasiones, la mejor decisión educativa es no utilizarla para preservar el valor formativo.

"Cuando utiliza la IA para crear materiales o exámenes, el docente debe supervisar que no se alteren la intencionalidad pedagógica ni el grado de dificultad del currículo", describe la guía, apuntando que "más allá del producto final, el docente tiene la responsabilidad de evaluar el proceso cognitivo". "Esto implica comprobar si el alumno comprende lo que ha entregado y si es capaz de explicarlo oralmente", subrayan.