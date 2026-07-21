Baleares publica "por error" el aforo definitivo de las zonas de observación del eclipse en Mallorca

El Govern balear publica "por error" los datos definitivos de las zonas oficiales de observación (ZOO) del eclipse en Mallorca en la página web oficial del CAIB y rectifica porque están trabajando en "ajustar al máximo" las cifras.

El jueves, tres horas después de la rueda de presentación de las medidas de seguridad pública y protección forestal, se subieron las cifras exactas de la capacidad de cada ZOO y este viernes por la mañana han rectificado. La última actualización de la información en la web es de las 09:24 horas y sí explican cuáles son los lugares seleccionados, pero no especifican cuánta gente cabe en cada espacio oficial.

Playa de Palma, con capacidad para 75.000 personas

De hecho, en la estimación oficiosa, calculaban para Playa de Palma un aforo de 47.818 personas y, sin embargo, Javier Bonet, primer teniente de alcalde en Cort, ha explicado esta mañana que su capacidad "óptima" es de 75.000 personas, especificando que se podría aumentar sin detallar en cuanto.

Desde el Govern, explican a este diario que se publicaron "por error" las cifras de los aforos de cada zona, ya que se trataban de unas cifras de "uso interno y técnico", a partir de las cuales se trabaja para definir las "capacidades definitivas", teniendo en cuenta todos los parámetros.

La cifra aproximada en Baleares es de 300.000

El ejecutivo balear insiste en que los aforos de las Zonas de Observación Oficial no están todavía cerrados ya que se están ajustando las capacidades con otros factores que van más allá de la superficie del terreno, como pueden ser la dimensión y capacidad del dispositivo de seguridad y emergencias para cada una de las zonas.

Este jueves, Pablo Gárriz, director general de Emergencias, explicó que las ubicaciones oficiales serían 26 en Baleares y que el aforo aproximado sería de 300.000 personas.

Mapa de las Zonas de Observación Oficiales del eclipse de sol en Mallorca.

Criterios para definir las Zonas de observación del eclipse

"No buscábamos únicamente los lugares desde los que mejor se viera el eclipse, sino aquellos espacios que reunieran todas las condiciones necesarias para que los ciudadanos pudieran observarlo con seguridad", señala Gárriz.

Por ello, las Zonas Oficiales de Observación (ZOO) se han seleccionado atendiendo a tres grandes criterios: la visibilidad del fenómeno, la accesibilidad y la capacidad de acogida, teniendo en cuenta también la posibilidad de actuación de los servicios de emergencia.

Siete municipios en Mallorca

Las nueve Zonas Oficiales de Observación (ZOO) en Mallorca se repartirán entre Maioris, el aparcamiento de la MA-3220 en Petra, el tramo comprendido entre Maioris y Tolleric, los campos de fútbol de Pina y Algaida, la playa de Santa Ponça, la ronda de Porreres, la Platja de Palma y el circuito de Son Matamoros, en Felanitx.

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Las cifras publicadas daban al circuito de Son Matamoros en Felanitx como el principal recinto con capacidad para 70.453 personas, seguido de la Platja de Palma (47.818), la ronda de Porreres (10.781), la playa de Santa Ponça (8.477), el campo de fútbol de Algaida (6.231), el campo de fútbol de Pina (5.731), el tramo de Maioris a Tolleric (4.749), el aparcamiento de la MA-3220 en Petra (2.775) y Maioris (667).