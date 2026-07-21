El área metropolitana se aúna con la energética pública catalana para instalar más renovables

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se alía con L'Energètica, la compañía eléctrica pública de la Generalitat, para impulsar proyectos de energías renovables metropolitanos. La administración supramunicipal y la compañía pública han firmado un convenio de colaboración que debe servir para agilizar y acelerar la implantación de las renovables en la región metropolitana.

El acuerdo permite que L'Energètica participe en parques renovables, mayoritariamente cubiertas fotovoltaicas, que se instalen en el entorno del AMB. Pero al mismo tiempo, servirá para vehicular inversiones, que se podrán abordar a través de la empresa de la Generalitat, que no ha parado de crecer en los últimos años y que dispone cada vez de más capacidad financiera.

Obras para crear una minireserva de fauna en el parque fotovoltaico de Vidreres, propiedad de l'Energètica. / El Periódico

Una de las posibilidades es que el AMB, cuando pretenda impulsar una instalación de energías renovables o baterías, pueda encargarla a L'Energètica, que acumula experiencia en los trámites previos y la puesta en marcha de parques.

Entrar en el accionariado

Además, una de las herramientas que contempla el convenio es la entrada del AMB en el accionariado de L'Energètica. De esta forma, la empresa pública se convertirá en medio propio del ente metropolitano. Esta decisión va en la línea de un camino que L'Energètica ya lleva tiempo recorriendo.

Hace poco más de un año, la compañía de la Generalitat se abrió a ayuntamientos y las cuatro diputaciones para que puedieran incorporarse al accionariado y, de esta forma, tener la capacidad de encargar proyectos directamente.

Ahora, a algunos municipios y las cuatro diputaciones, se suma el AMB, en un mecanismo que ofrecerá más posibilidades a las localidades de la región de Barcelona, pero que, al mismo tiempo, dota a L'Energètica de más fuerza y confirma a la compañía como el gran referente público en materia de renovables en Catalunya.

Comprar y construir

En la última semana, L'Energètica, que cada vez está produciendo más energía limpia, anunció la compra, por valor de más de 12 millones de euros, de cuatro parques solares que generarán, en total, 15,96 MWp y que irán destinados a seguir descarbonizando todos los servicios públicos de la Generalitat.

La compañía, desde su nacimiento, se ha centrado en impulsar la instalación de cubiertas fotovoltaicas en edificios públicos pero también la compra de parques de dimensiones considerables para compensar la gran cantidad de emisiones producidas por la Administración en Catalunya. Además, L'Energètica ha propuesto entrar en la participación de la futura central reversible (un embalse utilizado como megabatería) que se pretende construir en la Baells (Berguedà).