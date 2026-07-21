Las activistas detenidas por los ataques a inmobiliarias de Mallorca denuncian pintadas antisemitas en viviendas de su entorno

La familia de una de las dos activistas detenidas la pasada semana en Santa Maria del Camí ha presentado una denuncia ante la Policía Local del municipio tras la aparición de pintadas de carácter antisemita en dos viviendas vinculadas a su entorno familiar. Así lo ha confirmado a este diario el abogado de las jóvenes, Josep de Luis.

La denuncia se formalizó después de que las fachadas de ambos inmuebles amanecieran este lunes con varias estrellas de David, las palabras "judíos" y "Juden" -"judíos" en alemán-, además de lo que aparenta ser un intento incompleto de dibujar una esvástica. Los ataques, de marcado carácter nazi, aparecieron en distintos puntos de municipio. Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la Guardia Civil abrirá una investigación de oficio al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de odio.

El abogado de las activistas sostiene que la familia afectada no interpreta las pintadas como un ataque dirigido específicamente contra ellos, sino como una acción de carácter ideológico. "No pensamos que sea un ataque personal, porque el insulto no tiene ningún sentido", afirma De Luis. En su opinión, "a alguien le ha parecido que el peor agravio que podía dirigir era llamar 'judío' a una persona". "Quien ha hecho esto sabrá por qué tiene esa fascinación por la ideología nazi", añade.

Condena política y petición de una investigación rápida

La aparición de las pintadas ha provocado una rápida reacción de partidos políticos de la izquierda balear, que han condenado los hechos y han reclamado que se identifique a sus responsables.

MÉS per Mallorca calificó las pintadas de "actuaciones de grupúsculos fascistas" y las enmarcó en un contexto que, a su juicio, evidencia un clima "preocupante" de creciente impunidad de la extrema derecha. La formación vinculó este episodio con la agresión de carácter presuntamente homófobo registrada durante las fiestas patronales de Santa Maria el pasado fin de semana y reclamó a la Delegación del Gobierno que actúe "con la máxima firmeza" ante los delitos de odio.

En su comunicado, MÉS volvió además a cuestionar la actuación desplegada por las fuerzas de seguridad durante la operación de la semana pasada contra las dos activistas, al considerar que existió un contraste entre la rapidez y contundencia empleadas entonces y la respuesta ante los últimos episodios de violencia e intimidación. La formación trasladó asimismo su solidaridad a las familias afectadas, al Ayuntamiento de Santa Maria y al conjunto del municipio.

El PSIB-PSOE también condenó "de forma rotunda" las pintadas antisemitas y reclamó una investigación "rápida" para identificar a sus autores. El secretario de Organización y Acción Electoral del partido, Cosme Bonet, afirmó que "ni el odio, ni el nazismo, ni el fascismo tienen ni tendrán nunca cabida en las Illes Balears" y pidió que las administraciones actúen "con contundencia" frente a los responsables.

Por otro lado, fuentes autorizadas del Govern señalaron a Diario de Mallorca una condena expresa de los hechos e insistieron en que la posición del Govern no ha variado. "Evidentemente, condenamos cualquier acto vandálico, sea contra cualquier comercio o contra cualquier propiedad privada, como es este caso", señalaron las mismas fuentes, que reiteraron en que el Ejecutivo ha mantenido durante las últimas semanas un discurso de rechazo a cualquier actuación violenta.

Días después de las detenciones

La aparición de estas pintadas se produce apenas unos días después de la detención de dos jóvenes activistas investigadas por su presunta participación en las pintadas contra cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí ocurridos a finales de mayo. La Guardia Civil atribuye a las investigadas delitos de daños, daños sobre un inmueble protegido y pertenencia a grupo criminal, en una causa que continúa bajo instrucción judicial. Tras pasar a disposición del juzgado, ambas quedaron en libertad provisional mientras prosiguen las diligencias.

La operación desencadenó una intensa controversia política y social que trascendió el propio procedimiento judicial. Numerosos colectivos sociales, organizaciones ecologistas, sindicatos y formaciones políticas denunciaron la desproporción del dispositivo policial, criticaron la acusación de pertenencia a grupo criminal y sostuvieron que la actuación podía contribuir a criminalizar el movimiento contra la turistificación de Mallorca. Entre quienes expresaron públicamente esas críticas figuró también el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad a través de la red social X.

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Durante los días posteriores se sucedieron las muestras de apoyo a las dos investigadas y las concentraciones convocadas por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, mientras formaciones como Podemos reclamaban explicaciones al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno. Frente a esas críticas, la institución defendió que no interviene en las decisiones operativas de la Guardia Civil y recordó que el instituto armado actúa como policía judicial bajo la dirección de la autoridad judicial, limitándose a investigar los hechos denunciados y poner el resultado de las diligencias a disposición del juzgado competente.