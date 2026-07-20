Vacaciones sin cistitis: el flujo, la microbiota y el ph vaginal, aliados silenciosos para evitar molestias urinarias

El verano no solo trae calor. También dispara una molestia tan común como incómoda: la cistitis. Convivir con las altas temperaturas conlleva más sudoración y este factor, junto a otros hábitos vinculados al periodo estival, como el uso prolongado de bañadores mojados, puede favorecer el desarrollo de infecciones urinarias, especialmente en las mujeres.

En este escenario, hay tres “grandes olvidados” que rara vez entran en la conversación: el flujo, la microbiota y la acidez del pH vaginal. Sin embargo, su cuidado es indispensable para el bienestar íntimo femenino, ya que funcionan como mecanismos de defensa frente a distintas infecciones. En resumen, “podríamos decir que el pH vaginal ácido actúa como barrera al inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, la microbiota compite con ellos y el flujo contribuye a eliminar células descamadas y patógenos inactivados”, explica Irene González Azpitarte, influencer conocida en redes sociales como @boticonsejo y colaboradora de Normon. Y añade que “el equilibrio íntimo no es un extra: es parte del funcionamiento normal”.

Así, frente a la idea de que la higiene íntima es sinónimo de limpieza, el objetivo real es no desestabilizar. Porque, cuando el pH, la microbiota o el flujo vaginal se alteran por cambios hormonales, hábitos de higiene inadecuados o por la automedicación, puede favorecerse la proliferación de patógenos y, especialmente en verano, desembocar en infecciones del tracto urinario.

De hecho, estas molestias constituyen uno de los procesos infecciosos más frecuentes para ellas. En concreto, se estima que entre el 50% y el 70% de las mujeres tendrá al menos una infección urinaria en su vida y que entre el 20% y el 30% puede padecerlas de forma recurrente, tras experimentar un primer episodio. En el caso de la cistitis, el patógeno más habitual es Escherichia coli (E. Coli), responsable del 75% de los procesos infecciosos en tractos urinarios no complicados apraproximadamente.

En verano vemos que muchas mujeres normalizan síntomas como el escozor o la urgencia urinaria. Sin embargo, la prevención suele estar en rutinas cotidianas que pueden parecer insignificantes, pero marcan la diferencia en el periodo estival: escoger ropa interior transpirable, evitar productos irritantes, hidratarse adecuadamente bebiendo agua, orinar con regularidad, llevar a cabo la limpieza íntima de delante hacia atrás y cambiarse el bañador mojado cuanto antes”, detalla la experta. Además, añade que para evitar que las vacaciones se conviertan en una carrera constante al baño “una opción es pedir consejo profesional en la farmacia cuando aparecen las primeras señales de cistitis y no automedicarse”.

Porque, en este sentido, algunas fórmulas combinan ingredientes que son más efectivos a la hora de respetar el equilibrio íntimo. Por ejemplo, extractos botánicos como el arándano rojo pueden reducir los episodios de infección urinaria por su capacidad potencial para inhibir la adhesión bacteriana. Asimismo, otros componentes como el hibisco y el própolis destacan por su posible actividad antimicrobiana. Cuando se busca un enfoque más completo, hay estudios que sugieren que la D-manosa es capaz de interferir en la adhesión de algunas bacterias al tracto urinario. Por último, la levadura Saccharomyces boulardii puede favorecer el equilibrio de la microbiota y prevenir la diarrea asociada a la toma de antibióticos.

Autocuidado íntimo con criterio en verano

En este contexto estacional, Normon, compañía farmacéutica de capital 100% español, lanza una nueva gama integral de autocuidado femenino. Centrada en el cuidado de la mujer, cuenta con diferentes soluciones, entre ellas, Ellycare Cisberry Forte, con ingredientes como D- Manosa, arándano rojo, hibisco, própolis y equinácea purpurea, que contribuye al mantenimiento normal del tracto urinario. La gama se completa con otras referencias como Ellycare Cisberry Diario y Ellycare Cisberry Probiotic.

El lanzamiento de Ellycare responde al crecimiento del autocuidado femenino y a la necesidad de recursos adaptados a distintas etapas, que pueden mejorar la autonomía y la capacidad de las mujeres para gestionar su propia salud. Ahora bien, “cuando hablamos de autocuidado, es importante elegir los complementos alimenticios y las combinaciones de ingredientes con criterio. La farmacia es un espacio clave para orientar sobre las opciones, resolver dudas y explicar pautas”, recuerda Irene.

Ellycare también cuenta con una línea de cuidado íntimo con un gel de higiene diaria y dos productos hidratantes, que permiten hacer frente a la sequedad vaginal, que se estima que afecta al 15% de las mujeres premenopáusicas y a más del 50% de las mujeres posmenopáusicas. Además, Ellycare Gel de higiene y Ellycare Hidratación Externa promueven el mantenimiento del pH, mientras que Ellycare Hidratación Interna ayuda también al mantenimiento de un entorno adecuado en situaciones de sequedad vaginal.

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Así, Normon refuerza su compromiso con el autocuidado responsable y con el canal de farmacia, ofreciendo una gama integral con opciones para acompañar y cubrir las necesidades reales de las mujeres en distintas etapas y circunstancias de la vida. Un objetivo que, durante el verano, pasa por evitar alterar el entorno vulvovaginal.