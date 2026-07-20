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Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: "Una de las cantantes españolas más famosas..."

Más de 130.000 personas realizan anualmente la prueba para ser ciudadanos españoles

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Oriol García Dot

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El Instituto Cervantes es una institución pública creada por el Gobierno español en 1991 para promover la enseñanza del español y difundir la cultura de los países hispanohablantes en todo el mundo. Además, es el organismo encargado de hacer y organizar los exámenes para obtener la nacionalidad española.

Existen dos principales pruebas para obtener la nacionalidad española: para las personas que provienen de países no hispanohablantes, existe un examen que acredita un nivel básico de competencia en lengua española, llamado DELE. Luego está la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE).

Y es en este segundo apartado en el que ha entrado Rosalía, una de las cantantes más famosas del mundo actualmente.

Más de 130.000 personas al año

Según los datos que publica este organismo, al año, más de 130.000 personas realizan el examen CCSE para intentar conseguir la nacionalidad española. De hecho, el año pasado la cifra se elevó hasta las 277.222 personas. Además, las tres nacionalidades que más realizan la prueba son los venezolanos, colombianos y marroquíes.

Como indica el nombre de este examen, la prueba pretende evaluar si tienes conocimientos básicos sobre la Constitución española, la organización del Estado y la cultura, historia y sociedad española. Y, en este contexto, ha salido a la luz que una de las preguntas de este examen menciona a la artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona), que ha entrado así en la historia del país.

Pregunta sobre Rosalía en el CCSE

Concretamente, la pregunta está formulada de la siguiente manera: "Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...". Al ser una prueba tipo test, la organización presenta tres opciones para responder: Marisol, Lola Flores y Rosalía.

La respuesta correcta, obviamente, es Rosalía. La artista catalana nacida en 1992 en Sant Esteve Sesrovires, desde su salto a la fama en 2018 con la canción 'Malamente', que formaba parte de su álbum 'El mal querer', se ha mantenido como una de las mejores artistas del panorama internacional.

Estilo original y moderno

Su estilo original y moderno, que mezcla flamenco con pop, reggaetón y música urbana, la ha llevado hasta la cima del éxito internacional. Además, la artista catalana ha ganado varios Latin Grammy, ha sido reconocida mundialmente como artista influyente e, incluso, aparece en listas de estilo y cultura global.

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Por tanto, de esta manera, Rosalía, siendo una de las artistas españolas más influyentes del mundo y con más de 25 millones de seguidores en Instagram y más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify, ha pasado a la historia de España, al aparecer en el examen CCSE como parte de la cultura del país.

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