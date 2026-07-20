Illa, en la toma de posesión de Raúl Moreno: "Es un cambio de conseller, no de políticas"

Raúl Moreno ya es oficialmente conseller de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. El educador social de Santa Coloma de Gramenet, el primero con esta formación a ocupar un asiento en el Consell Executiu, ha tomado posesión de su cargo este lunes en el salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat en un acto breve que ha durado poco más de veinte minutos. La respuesta de Moreno al ofrecimiento solemne del president Salvador Illa --"sí, prometo"-- han sido las únicos palabras pronunciadas por el nuevo conseller que, tal como ha avanzado en exclusiva EL PERIÓDICO, sustituirá a la hasta ahora consellera Mònica Martínez Bravo, que deja el cargo para volver a dedicarse al mundo académico.

El resto del acto ha sido conducido por el propio president, que había hecho oficial el anuncio a primera hora de la mañana de este lunes. Illa ha insistido que el primer cambio en su Govern desde que tomó posesión en agosto de 2024 no implica un cambio de rumbo en las políticas ni del departament de Drets Socials ni del conjunto del Consell Executiu. "Es un cambio de conseller, no de políticas. Seguiremos en la misma línea", ha defendido el jefe del Executiu, en un mensaje de continuidad en el departament que quiere aplacar las sospechas de una crisis de gobierno o más movimientos en el gabinete. "Desplegaremos políticas que tienden a compartir la prosperidad que se genera en Catalunya", ha insistido. De hecho, y tal como ya ha hecho durante la comparecencia institucional de esta mañana, el president ha alabado la obra de gobierno de la ya exconsellera Martínez Bravo.

"Agradezco profundamente su trabajo en la Generalitat de Catalunya", ha asegurado Illa que también ha reivindicado el pasado académico de la consellera, que es doctora en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y acumuló varios premios durante su etapa como investigadora en el mundo académico al que ahora regresa. La exconsellera enceta ahora desde la academia un proyecto sobre la aceleración de la 'prosperidad compartida' que verá la luz en los próximos meses. "Me gustaría que fuera más común que personas con trayectorias profesionales de excelencia en ámbitos académicos hicieran un parón para realizar su servicio público desde la política", ha reivindicado el president.

Illa también ha defendido su intervención, de poco más de cuatro minutos, que la política es un "servicio público". "Sin instituciones y sin política un país no avanza nunca", ha defendido el jefe del Executiu.

Reunión del Consell

Ya habiendo tomado posesión de su nuevo cargo, el conseller Moreno participará ya este martes en el Consell Executiu, la reunión semanal de todos los miembros del Govern. Sobre el nuevo máximo responsable de Drets Socials i Inclusió, Illa ha destacado su "trayectoria amplia" en el sector público y en el ámbito de los derechos sociales y, pese a no mencionarlos por ser ya "conocidos", ha alabado sus "méritos" en estos ámbitos.