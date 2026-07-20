Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en La Mierla (Guadalajara), que arrasa ya más de 16.000 hectáreas

Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de más de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) dejó 13 víctimas mortales y ahora toda la atención está puesta en el fuego de Orés, en Zaragoza, que ya ha quemado más de 15.000 hectáreas y el de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a 13.000 hectáreas.

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Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Al menos 120 evacuados en un incendio en el sur de Francia que ya quemó 180 hectáreas Un incendio forestal declarado este domingo en un pequeño pueblo del departamento del Var (sureste de Francia) ha calcinado, de momento, 180 hectáreas y ha requerido la evacuación de, al menos, 120 personas. Están trabajado en su extinción 255 bomberos, 122 vehículos y 11 medios aéreos, entre ellos cinco Canadair, cuatro helicópteros bombarderos de agua (incluido un helicóptero pesado) y dos aviones DASH.

29 medios trabajan en dos incendios forestales con riesgo en el Cerrato palentino Un total de 29 medios terrestres y aéreos trabajan este domingo en la extinción de dos incendios forestales declarados en la comarca del Cerrato palentino, en los términos municipales de Soto de Cerrato y Valdeolmillos, ambos con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 por el riesgo de que las llamas afecten a más de 30 hectáreas de masa arbolada. El incendio de mayores dimensiones se ha declarado a las 15.37 horas en Soto de Cerrato y ha obligado a activar el nivel 1 a las 18.36 horas debido a su evolución.

Estabilizado el incendio en El Prat pero siguen cortadas la B-250 y un carril de la Ronda Los Bomberos de la Generalitat han estabilizado el incendio de vegetación desatado este domingo por la tarde en El Prat de Llobregat (Barcelona), aunque se mantienen cortadas a la circulación la carretera B-250 y un carril de la Ronda de Dalt, lo que está generando retenciones. El Servei Català del Trànsit ha informado de que sigue cortada completamente la B-250, así como un carril de la B-20 (Ronda de Dalt) entre Cornellà y L'Hospitalet de Llobregat, en sentido Barcelona, debido a la presencia de vehículos de los servicios de emergencias. EFE

Declarado un incendio forestal en Cardeña, con diez medios aéreos movilizados Un incendio forestal ha sido declarado este domingo a las 18,50 horas en el término municipal de Cardeña (Córdoba), concretamente en el paraje conocido como Venta del Charco. Según ha señalado el Plan Infoca en un mensaje a través de su cuenta de la red social 'X', hasta el lugar se han movilizado diez medios aéreos, divididos en tres helicópteros semipesados, cuatro aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y una aeronave de coordinación. El dispositivo desplegado se completa con 33 efectivos por tierra, una autobomba y un buldócer.

El fuego de La Mierla (Guadalajara) quema 16.000 hectáreas, deja 20 pueblos evacuados y 800 desplazados El incendio de La Mierla (Guadalajara) declarado el pasado jueves afecta este domingo por la tarde a 16.000 hectáreas, deja 20 pueblos evacuados, cinco confinados y unas 800 personas desplazadas. Los nuevos municipios confinados son Ujados, La Miñosa, Albendiego y Cañamares. Así lo han trasladado en atención a los medios Daniel García, director técnico de extinción y el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar.

Estabilizado el incendio en el Prat de Llobregat Los Bombers dan por estabilizado el incendio del Prat del Llobregat que ha obligado a cortar la carretera B-250 y un carril de la B-20.

Estabilizado el incendio de Orés (Zaragoza) después de quemar 14.400 hectáreas El incendio declarado en Orés este miércoles, que ha quemado 14.400 hectáreas, ha conseguido ser estabilizado, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. "Según los últimos datos de la dirección de extinción, el incendio ha conseguido ser estabilizado; por lo tanto, se han cumplido las previsiones más optimistas", ha asegurado Vaquero en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando.

Sánchez sigue con "máxima atención" el fuego La Mierla (Guadalajara) y reconoce a los que luchan "sin descanso" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que desde el Ejecutivo siguen "con máxima atención" la evolución del incendio de La Mierla (Guadalajara), que ya ha calcinado más de 13.000 hectáreas. "Todo mi reconocimiento a quienes trabajan sin descanso para proteger vidas y contener el fuego", ha afirmado en su cuenta de X, en un mensaje recogido por Europa Press. Así, ha señalado que "negar la emergencia climática no hace que desaparezca", solo nos hace más vulnerables".

Castilla-La Mancha elabora un plan para la zona afectada por el incendio de Guadalajara El Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando un plan de recuperación de la zona afectada por el incendio que se declaró el jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, y pedirá apoyo para su ejecución a la Administración General del Estado. El Ejecutivo autonómico está pensando en todas las personas que viven en el entorno y en los más de 20 municipios que han sido desalojados, que "lo van a perder todo", por lo que está preparando un plan de recuperación de la zona, ha indicado este domingo la consejera de Desarrollo Sostenible, en un vídeo que ha remitido este departamento del Gobierno regional.