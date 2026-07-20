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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del fuego en La Mierla (Guadalajara), que arrasa ya más de 16.000 hectáreas

Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

El fuego en Orés (Zaragoza) sigue activo y alcanza las 12.000 hectáreas afectadas

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EFE

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Víctor Vargas Llamas

Valentina Raffio

Germán González

Jose Real

Patricia López Avilés

Barcelona
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Varios incendios afectan el terreno forestal de España, que ya tiene una superficie total quemada de más de 62.215 hectáreas, 2,5 veces más que en el mismo periodo el año pasado. El más preocupante hasta ahora, en Los Gallardos (Almería) dejó 13 víctimas mortales y ahora toda la atención está puesta en el fuego de Orés, en Zaragoza, que ya ha quemado más de 15.000 hectáreas y el de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a 13.000 hectáreas.

Visualización de un deslizador de fotos.

Y los Bombers de la Generalitat en Catalunya luchan contra la simultaneidad de fuegos en una jornada con mucho calor y condiciones óptimas para la propagación.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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