Medio ambiente
Ganaderos del Pallars denuncian que un oso ha matado a una yegua y un potro y ha herido a un ternero
Hace menos de una semana denunciaron otro ataque a 500 metros de Isil, con tres ovejas muertas
Dos ganaderos del Pallars Sobirà han denunciado que un oso ha matado a dos animales y ha herido a un tercero en la montaña de Isil, en el valle de la Roca Blanca, en la zona de Bonabé. Se trata de una yegua y un potro muertos y de un ternero herido. El propietario de los animales muertos también ha denunciado que aún hay una yegua y un potro desaparecidos. Fue este sábado cuando una ganadera, vecina del pueblo, fue a revisar el ganado en la montaña y se encontró con los animales muertos. Hace menos de una semana, a 500 metros de Isil, otro ganadero denunció que un oso le había matado tres ovejas junto a la granja.
Los propietarios de los animales denunciaron el ataque a los Agents Rurals, que se personaron en el lugar de los hechos para levantar acta. Los ganaderos atribuyen el ataque a un oso por las características de las heridas y por la desaparición de algunos de los animales. Los Agents Rurals mantienen abierta la investigación.
Los ganaderos piden ser informados cuando los equipos de seguimiento del oso detecten que el animal se encuentra en la zona y cerca del ganado, para poder adoptar más medidas de prevención con los rebaños. Uno de los propietarios de los animales muertos ha explicado que pedirá que el Ayuntamiento de Alt Àneu y la Entidad Municipal Descentralizada de Isil tengan acceso a la ubicación de las cámaras fotográficas repartidas por el municipio para hacer un seguimiento de los osos. Lamentan que ni el Ayuntamiento ni los ganaderos dispongan de ningún tipo de información sobre la presencia de osos en la zona.
Cerca del lugar donde supuestamente se produjo el ataque, una vecina del pueblo vio a un ejemplar de oso cruzar la pista.
Territorio niega el ataque al ternero y pone en duda el de la yegua y el potro
Los Agents Rurals levantaron acta de los hechos tras comprobar el estado de los animales. El Departamento de Territorio ha negado que las heridas del ternero se deban a un ataque de oso y ha señalado que las de la yegua y el potro aún se están investigando, aunque todo apunta a que tampoco serían consecuencia de un ataque de oso.
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