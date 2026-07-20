Los sismógrafos españoles captaron al menos tres temblores durante la final del Mundial: el gol de Torres, el tanto anulado y el final del partido

La emoción compartida por los millones de aficionados reunidos este domingo para ver la final del Mundial hizo temblar literalmente el suelo en España. Según demuestra un análisis de los sismógrafos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya (ICCG) y la Red Sísmica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (GEO3BCN-CSIC), durante el encuentro entre La Roja y Argentina de Messi se registraron al menos tres 'temblores' de pequeña magnitud coincidiendo con los momentos clave del partido. El primero se registró tras el gol de Ferrán Torres, el segundo tras el tanto anulado a Nico Williams y el tercero tras el apoteósico final del encuentro que, además, desató una euforia tan grande que multiplicó la vibración del suelo en al menos una decena de ciudades españolas. En ciudades como Barcelona, Madrid o Granada se registraron celebraciones tan intensas que hasta dejaron huella en los sismógrafos durante buena parte de la noche.

Según un análisis realizado este lunes por el investigador Jordi Díaz, del GEO3BCN-CSIC, la final del Mundial hizo temblar los cimientos de ciudades como Algeciras, Alcoy, Cádiz, Granada, Elda, Huelva, Granollers, Barcelona y Lleida. En Catalunya, también se registraron potentes vibraciones del suelo en ciudades como Sabadell, Mollet del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Banyoles, Olot y Torroella de Montgrí. En todos estos puntos, los sismógrafos recogieron las vibraciones generadas por los aficionados reunidos para ver el encuentro pero, sobre todo, por sus celebraciones, saltos, momentos de indignación y el estallido final de alegría vividos durante el encuentro. En todos los casos, afirma Díaz, "la mayor alteración del terreno se registró tras el pitido final" al certificar que España había logrado su victoria en el Mundial. En Barcelona, por ejemplo, el sismógrafo situado en Portal de l’Àngel, a menos de cien metros de la concentración de público, captó con especial vividez el sentir de las calles durante la celebración de este domingo.

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En Madrid, donde el principal sismógrafo de la ciudad está situado a apenas dos kilómetros de plaza Colón, punto de encuentro designado para ver la final, los datos muestran el mismo patrón. El suelo madrileño tembló con el gol de Ferrán Torres y se alteró aún más tras el final del partido. En los datos recogidos por el Instituto Geográfico nacional se observa que, además, duramte la entrega del trofeo se produjo un cuarto estallido de felicidad que, una vez más, hizo vibrar de alegría a toda la ciudad.