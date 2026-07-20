Catalunya limita los avisos por altas temperaturas al Ponent y Terres de l'Ebre mientras cruza los dedos para esquivar el grueso de la ola de calor

La tercera gran ola del verano en España, que en Catalunya se erige como el cuarto episodio de este tipo desde que empezó el verano, arranca oficialmente este lunes poniendo en aviso por altas temperaturas a una docena de comunidades autónoma. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de que, al menos por ahora, todo apunta a que este episodio afectará principalmente la zona del Ponent de Lleida y de Terres de l'Ebre mientras que en el resto del territorio parece que las temperaturas, aunque irán al alza, no serán tan extremas como en otras ocasiones. Con un poco de suerte, el grueso de comarcas catalanas, incluida la de Barcelona, podrán esquivar el grueso de esta nueva ola de calor. Aun así, los expertos avisan de que debido a la incertidumbre de los modelos conviene mantenerse actualizados sobre la evolución de este fenómeno y, sobre todo, prestar especial atención a los efectos del calor extremo sobre la salud de colectivos vulnerables.

Catalunya ha activado dos tipos de avisos por calor. El primero se refiere a la previsión de altas temperaturas diurnas y de máximas que podrían superar los 42 grados. Este lunes, comarcas como Noguera, Segrià y Pla d'Urgell activarán avisos amarillos por altas temperaturas mientras que el martes, además de estas, se sumará a la lista zonas como Pallars Jussà, Urgell, Garrigues y Ribera d'Ebre. Las previsiones apuntan a que en estos puntos podrían superarse los 40 grados y, puntualmente, incluso podrían registrarse valores por encima de ese umbral. Estos avisos son de nivel amarillo y se corresponden a un nivel de peligro de 1 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

El segundo tipo de aviso que se ha activado es por calor nocturno. En este caso, las previsiones apuntan a varias noches extremadamente cálidas en toda la zona de Ponent pero, sobre todo en Terres de l'Ebre. Comarcas como Noguera, Segrià y Ribera d'Ebre han activado ya avisos de nivel amarillo de cara a las próximas madrugadas mientras que en Montsià y Baix Ebre se ha elevado el aviso a nivel naranja ante madrugadas que se prevén como muy cálidas. Estos avisos se corresponden a un nivel de peligro de 3 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos. En Barcelona aún no se han activado avisos por altas temperaturas pero no se descartan noches a más de 26 o 27 grados a lo largo de esta semana.

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Los modelos apuntan a que esta nueva ola de calor, que se inicia oficialmente este lunes, se alargará hasta como mínimo el jueves. De cara al viernes, aún con incertidumbre, las previsiones apuntan a un descenso progresivo de las temperaturas que comenzaría por el oeste peninsular y se extendería al resto del país durante el sábado. El sábado el descenso térmico será ya generalizado. Las temperaturas superiores a 34 grados quedarán restringidas principalmente al extremo oriental peninsular y a las regiones bañadas por el Mediterráneo. Con un poco de suerte, el fin de semana supondrá un respiro respecto a los días anteriores. Seguirá haciendo calor, pero ya no será un episodio de carácter extremo. No obstante, existe la posibilidad de que las temperaturas vuelvan a aumentar durante la semana siguiente, aunque todavía es pronto para confirmarlo.