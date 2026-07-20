28 años
Carmen, sevillana viviendo en un crucero: "Gano 3.000 euros al mes, y lo bueno es que aquí no pago alquiler ni comida"
El creador de contenido Súper Geografía ha entrevistado a una artista que trabaja en los espectáculos del barco
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Dejan su trabajo, alquilan su casa y se van a vivir a un crucero: los gastos suman menos de 1.200 euros al mes
En verano, muchas personas optan por disfrutar de unos días a bordo de un crucero. Estas embarcaciones cuentan con todo tipo de establecimientos y actividades, desde gimnasio con entrenador personal hasta espectáculos. No obstante, detrás del entretenimiento de los pasajeros hay empleados que viven en alta mar.
Por este motivo, el creador de contenido Súper Geografía ha publicado un vídeo en su canal de YouTube explicando cómo es vivir en un crucero durante todo el año. Para ello, ha entrevistado a Carmen Ravel (@carmenravel), una joven artista de 28 años que muestra su día a día trabajando en uno de los espectáculos del barco.
La sevillana explica que se dedica, sobre todo, "al tema de los espectáculos dentro del teatro de los cruceros". Nació en 1998, cursó estudios en el Bachillerato de artes escénicas, música y danza y completó su formación en canto con Virginia Carmona. Posteriormente, se licenció en Arte dramático y realizó en Máster de Cine.
"Cada día estoy en puerto diferente, cada día estoy en una ciudad diferente e incluso país diferente", explica la actriz. Durante la conversación, Carmen detalla al entrevistador cómo es su rutina a bordo, viviendo y trabajando dentro del crucero.
Según la cantante, lo mejor de vivir en un barco siendo artista es "estar encima de un escenario todos los días". Como trabajadora, la entrevistada señala que le gusta conocer mundo: "Yo hoy estoy en Barcelona y mañana estoy en Marsella. Hace dos días estábamos en Malta". Sin embargo, la peor parte es tener a la familia lejos.
Hasta que no llega la hora de la función, Carmen tiene tiempo libre, el espectáculo se repite dos veces al día y tiene una duración de 35 minutos, aproximadamente. Por este trabajo, la actriz confiesa que "gano 3.000 euros al mes, y lo bueno es que yo no gasto, no pago alquiler, no pago comida, no pago nada".
Aunque parece un buen salario, no es la remuneración más alta del crucero. "Los oficiales están mucho más por arriba que nosotros, obviamente, en cuanto a sueldo", afirma la andaluza. En su caso, Carmen llegó a este empleo porque "quería vivir esa etapa de salir de tu país, y quería conocer el mundo, quería ponerme a prueba como persona".
Por último, Súper Geografía pregunta a su invitada dónde se imagina dentro de cinco años. A pesar de las buenas condiciones, Ravel reflexiona que "cuando llegas a este tipo de momentos en los que te encuentras muy feliz y estás plena, como que no lo quieres abandonar, pero sé que mi cuerpo el día de mañana me va a pedir parar".
Fuente: Sport
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