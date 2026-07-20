Barcelona impulsa cursos de catalán de verano gratuitos para 143 alumnos de ESO recién llegados al país

El Consorcio de Educación de Barcelona y el ayuntamiento de la capital catalana han impulsado este verano 7 cursos intensivos de catalán dirigidos a 143 alumnos de ESO de las Aulas de Acogida Acelerada (AAA), según ha informado este lunes en un comunicado.

Los cursos, gratuitos y financiados por el área de la Comisionada de Uso Social del Catalán, se han desarrollado por segundo año consecutivo en la Escuela Oficial de Idiomas de Drassanes y han incluido 45 horas de formación, con tres horas diarias de clase y una actividad cultural semanal.

Jóvenes y migrados, el futuro del catalán

La comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú, ha destacado que las Aulas de Acogida Acelerada se dirigen a "dos colectivos clave para la acción de impulso del catalán: las personas jóvenes y las personas migradas", y ha defendido que las administraciones deben proporcionar herramientas para la ciudadanía.

La mayoría del alumnado procede de países de Latinoamérica, como Venezuela, Honduras, Colombia y Perú, pero también los hay del resto del mundo (de países como Marruecos, China, Senegal, Pakistán, Ucrania o Myanmar).

Una "continuidad natural"

Las Aulas de Acogida Acelerada (AAA) son un servicio dirigido al alumnado de ESO que se incorpora por primera vez al sistema educativo catalán. Durante periodos intensivos, de septiembre a enero y de febrero a junio, estos estudiantes reciben una inmersión lingüística en catalán que les permite adquirir los conocimientos y la confianza necesarios para incorporarse después a su centro educativo con mayores garantías de éxito.

Estos cursos de verano representan así la "continuidad natural" de esta labor educativa, ya que permiten que el alumnado mantenga el contacto con la lengua catalana durante las vacaciones y siga avanzando en su proceso de aprendizaje.

Tres horas diarias y una salida semanal

Los cursos se han desarrollado entre el 29 de junio y el 17 de julio y han ofrecido formación intensiva de los niveles A2 (un grupo) y B1 (seis grupos), con una duración total de 45 horas y una dedicación de tres horas diarias, complementadas con una salida cultural semanal.

En esta edición han participado 143 alumnos, de los 400 estudiantes que han pasado por las dos ediciones de las AAA durante el curso 2025-2026 y que han manifestado su voluntad de continuar aprendiendo catalán durante el verano. Los grupos han tenido un máximo de 20 alumnos, lo que facilita una atención "más personalizada" y un mejor acompañamiento durante el proceso de aprendizaje.