Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EspañaFerran TorresRaúl MorenoDonald TrumpArgentinaCalorQuevedoTour FranciaIncendiosGraviteo
instagramlinkedin

Girona

Ahogado un hombre francés de 72 años al bañarse en Castelló d'Empúries

Un socorrista (foto genérica)

Un socorrista (foto genérica) / CARME VILÀ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un adulto francés de 76 ha muerto este domingo por la tarde al bañarse en la playa de Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat.

El hombre es el duodécimo muerto en playas de Catalunya desde que empezó la campaña de baño el 15 de junio (la mayoría niños).

Noticias relacionadas

Según el aviso recibido en el 112, el adulto se desmayó mientras se bañaba en la playa (donde había vigilancia y bandera amarilla), los socorristas le sacaron, se desplazaron efectivos del SEM y las maniobras de reanimación no pudieron impedir que muriera.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Interrumpida la R2 de Rodalies entre Barcelona y Castelldefels por el atropello de una persona
  2. Solo tres hospitales de Barcelona tienen antídoto contra las víboras de Catalunya, lejos de las zonas de más riesgo
  3. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  4. Llegan las lluvias a Catalunya en una leve tregua de calor: apunta a ser el verano más cálido desde 1950
  5. Los Mossos activan su refuerzo de verano con 1.300 agentes más, drones y mayor presión contra armas y multirreincidentes
  6. El incendio de Guadalajara supera las 9.000 hectáreas y obliga a evacuar 15 municipios
  7. Berta Rodón, 96 años, pasea de nuevo en bicicleta: “Vuelvo a sentir el viento en la cara”
  8. Más de 22.000 personas piden excedencias en verano para cuidar de los hijos: el 90% son mujeres

Ahogado un hombre francés de 72 años al bañarse en Castelló d'Empúries

Ahogado un hombre francés de 72 años al bañarse en Castelló d'Empúries

Muere un adolescente en Salamanca en las celebraciones del Mundial

Muere un adolescente en Salamanca en las celebraciones del Mundial

Carmen, sevillana viviendo en un crucero: "Gano 3.000 euros al mes, y lo bueno es que aquí no pago alquiler ni comida"

Carmen, sevillana viviendo en un crucero: "Gano 3.000 euros al mes, y lo bueno es que aquí no pago alquiler ni comida"

La geopolítica derrota a las matemáticas

La geopolítica derrota a las matemáticas

Qué puedes hacer (y qué no) para ahorrar en la factura de la luz este verano

Qué puedes hacer (y qué no) para ahorrar en la factura de la luz este verano

Kenneth Barish, psicólogo clínico: "Nuestros nietos necesitan nuestro apoyo"

Kenneth Barish, psicólogo clínico: "Nuestros nietos necesitan nuestro apoyo"

El fuego de La Mierla (Guadalajara) quema 16.000 hectáreas y deja 20 pueblos evacuados

El fuego de La Mierla (Guadalajara) quema 16.000 hectáreas y deja 20 pueblos evacuados

Ahora hago videollamadas con mis nietos y ya no tengo miedo de hacer un trámite por internet

Ahora hago videollamadas con mis nietos y ya no tengo miedo de hacer un trámite por internet