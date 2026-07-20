Girona
Ahogado un hombre francés de 72 años al bañarse en Castelló d'Empúries
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Europa Press
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Un adulto francés de 76 ha muerto este domingo por la tarde al bañarse en la playa de Castelló d'Empúries (Girona), informa Protecció Civil de la Generalitat.
El hombre es el duodécimo muerto en playas de Catalunya desde que empezó la campaña de baño el 15 de junio (la mayoría niños).
Según el aviso recibido en el 112, el adulto se desmayó mientras se bañaba en la playa (donde había vigilancia y bandera amarilla), los socorristas le sacaron, se desplazaron efectivos del SEM y las maniobras de reanimación no pudieron impedir que muriera.
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