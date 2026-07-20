Abu formaliza la matrícula y se prepara para acabar la carrera universitaria: "Gracias a todos por ayudarme"

Hubo quien dio 3 euros y quien colaboró con 200, pero lo cierto es que la vida de Mbaye Thioune (Abu) no causa indiferencia. Este hombre, de Senegal, hoy con 54 años y una historia en España que comenzó cuando tenía 17 y llegó en patera, necesitaba 2.700 euros para "saldar" la deuda que tenía acumulada con la Universitat de València por matrículas impagadas. Tras mucho esfuerzo había podido completar el grado universitario de Educación Social, pero le quedaban dos asignaturas que se le habían quedado "descolgadas".

La Universitat de València envió, de oficio y de manera automática, varios avisos a Abu explicando que, o saldaba la deuda o lo "perdía todo". Cuando Óscar Cubo, un profesor de la universidad convertido en amigo, se enteró de lo que le pasaba, la maquinaria solidaria se puso en marcha. Su mujer, Anna Schmidt (psicóloga), Javier Gracia (profesor de Ética y Filosofía Política y Social) y Carles Padilla (docente de Filología Clásica, vicerrector de Internacionalización durante años) no dudaron en participar en esta iniciativa. Porque en esta historia no solo ha ganado Abu. Esta es una historia de solidaridad y de aprendizaje. Tanto para el protagonista como para quienes le han acompañado en este camino. Al menos, así lo aseguran a Levante-EMV el día que han quedado los cuatro con Abu para entregarle el dinero con el que saldar la deuda y pagar la matrícula de las dos asignaturas que le quedan pendientes.

Abu se matricula en la facultad. El senegalés al que le faltaban dos asignaturas para ser educador social recibe los euros recogidos en una colecta popular / Fernando Bustamante / LEV

"Quiero agradecer su ayuda a todo aquel que ha colaborado porque para mí es muy importante. No estaría donde estoy sin ayuda y por eso quiero ser educador social. Creo que puedo aportar mucho en ese campo", explica un hombre que se gana la vida con su propio arte callejero.

Un estudiante en el hall de la facultad

Óscar Cubo recuerda cómo le llamó la atención la simple presencia de Abu en el hall de la facultad. "Estaba allí, estudiando, y llamaba la atención porque su perfil no es el habitual. Es una persona magnífica. Nos fuimos conociendo e hicimos amistad, pero nunca le he dado clase", explica. Su mujer, Anna, no dudó en diseñar la iniciativa solidaria, convencida de que había que ayuda a Abu a cumplir sus sueños.

Y es que, a pesar de que existen becas, ayudas y programas en la Universitat de valència para que "nadie se quede atrás", el perfil de Abu se sale de toda estadística. "Este puede ser el germen de algún tipo diferente de ayudas, pero para casos tan concretos y tan especiales como este no había ninguna que se adaptara a su realidad. Hemos ido un poquito por delante y esto solo significa que seguimos avanzando y seguimos colaborando entre todas y todos para mejorar la vida de otras personas", explica Carles Padilla.

Javier Gracia conoció a Abu en unas jornadas de un proyecto de la Unesco donde se abordaba la realidad de los inmigrantes en situación precaria. "Óscar me dijo que conocía a la persona perfecta para una ponencia, para que contara su experiencia, y encima era un alumno de nuestra facultad. Nos conmovió a todos", explica.

Para los cuatro encargados de recaudar el dinero, esta iniciativa ha sido "enriquecedora, en todos los aspectos". "Primero porque hemos conseguido más dinero de lo previsto, así que se puede saldar la deuda y pagar las asignaturas pendientes que son caras porque hablamos de terceras y cuartas matrículas. Y en segundo lugar, porque se han superado todas las expectativas previstas", afirman.

Una semilla a largo plazo

De hecho, el éxito de esta convocatoria ha sembrado la semilla para proyectos a largo plazo. Los organizadores tienen la intención de reactivar una "asociación universitaria" dentro de esta facultad"para brindar apoyo a otros estudiantes que se encuentren en situaciones de precariedad similares". El objetivo principal es que "nadie se quede atrás" por motivos económicos en su camino hacia la titulación.

Noticias relacionadas

Para celebrar este logro y agradecer a todos los colaboradores, también se plantean un encuentro de agradecimiento en septiembre. Según los impulsores, esta "cadena de favores" demuestra que, cuando la comunidad se une, es posible transformar realidades y garantizar que perfiles como el de Abu, fundamentales para el trabajo social, lleguen a las instituciones donde más se les necesita.